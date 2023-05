Potężna wygrana w Polsce. Kumulacja Lotto rozbita w majówkę

Wyniki losowania Lotto z soboty 29 kwietnia to: 7, 13, 17, 29, 30, 39. Jak poinformował Totalizator Sportowy, gracz powierzył swój kupon losowi i zagrał na chybił trafił.

"Szóstka" w Lotto w Starym Sączu

Zwycięski zakład został zawarty w punkcie Lotto przy ulicy Kazimierza Wielkiego 3 w Starym Sączu w województwie małopolskim. "Szóstka" wynosi dokładnie 7 324 195,30 zł. Pieniądze, które trafią na konto gracza, zostaną pomniejszone o 10-procentowy podatek.

W kwietniu padło łącznie siedem "szóstek" – w tym cztery w Lotto Plus i trzy w Lotto. Rozbita kumulacja w Lotto, która rosła od 20 kwietnia, to nie tylko główna wygrana, lecz także 260 886 wygranych niższych stopni – ich łączna wartość to ponad 9,3 mln zł.

Kumulacja Lotto i Eurojackpot

Aby zagrać w Lotto, trzeba wytypować 6 liczb z 49 – samodzielnie, na chybił trafił lub w sposób mieszany. Cena zakładu to 3 złote. Warto dopłacić złotówkę i poprosić o grę z Plusem, aby zagrać o 1 mln zł w Lotto Plus.

Najbliższe losowanie obu tych gier, w którym w Lotto do wygrania są 2 mln zł, odbędzie się już dziś (wtorek 2 maja), a jego transmisja będzie dostępna o godzinie 22:00 na lotto.pl, Facebooku, kanale YouTube, a także w TVP3. Także dziś w losowaniu Eurojackpot do wygrania jest 60 mln zł.

RadioZET.pl