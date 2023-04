Rząd pilnie szuka pieniędzy. Ma plan wobec podatników

Podatki coraz częściej będą ściągane z kont nierzetelnych płatników – prognozują eksperci pytani o kontrole skarbówki przez MondayNews.pl. Dane Ministerstwa Finansów wskazują, że w 2022 roku wszczęto o prawie 10 proc. więcej kontroli. A fiskus dopiero się rozkręca…

Kontroli będzie więcej. Skarbówka ruszyła po zaległe podatki

Miniony rok był pracowity dla urzędników skarbówki. Przeprowadzili oni bowiem ponad 17 tys. kontroli podatkowych wobec nieco ponad 15 tys. w 2021 roku. Eksperci nie mają wątpliwości: rząd szuka pieniędzy.

– Wzmożone kontrole podatkowe w 2022 roku można skomentować jednym, prostym stwierdzeniem – rządzący poszukują pieniędzy. A skąd indziej je pozyskać jak nie od podatników? Państwo mierzy się obecnie z popandemiczną rzeczywistością oraz trudną międzynarodową sytuacją gospodarczą, której odzwierciedleniem jest obecny poziom inflacji. Już te okoliczności świadczą o braku środków w budżecie państwa, który jest dodatkowo nadwyrężany rozdawaniem pieniędzy w ramach kolejnych programów rządowych – komentuje prof. Adam Mariański, prezes Polskiego Instytutu Analiz Prawno-Ekonomicznych, przewodniczący Komisji Podatkowej BCC.

Z danych wynika, że najwięcej kontroli zakończono w województwie mazowieckim – 3 113 (rok wcześniej – 2 487). Kolejne miejsca w rankingu zajmuje województwo dolnośląskie i wielkopolskiej. Najmniej kontroli zakończono z kolei w województwie warmińsko-mazurskim – 366. Niemal wszystkie kontrole (17,6 tys., czyli 97,1 proc.), wykazały nieprawidłowości. – Po otrzymaniu protokołu kończącego kontrolę, podatnik ma dwie możliwości. Pierwsza to skorygowanie nieprawidłowości, o których istnieniu poinformował go organ. Druga to walka o swoje racje. Jeśli choć część podatników wybierze pierwszą opcję i zapłaci podatek w innej wysokości niż pierwotnie deklarowana, stanowi to łatwy zastrzyk gotówki dla budżetu – dodał prof. Mariański.

2022 rok przyniósł z tego tytułu ponad 3 mld zł do budżetu, a jak prognozują eksperci, w tym roku wpływy te mogą być jeszcze większe. - Sytuacja gospodarcza nie ulega poprawie, a wzrost wpływów z podatków to niestety największe źródło wpływów do budżetu. Będą one sprawniej prowadzone i szybciej kończone. Sprzyja temu stosowanie nowych narzędzi przez organy podatkowe, w jakie zostały wyposażone, aby ich działania były bardziej efektywne i skuteczne – podsumował prof. Mariański.

