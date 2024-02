Poważna awaria Facebooka w Walentynki. Użytkownicy zderzają się z „białą ścianą”

Awaria Facebooka to dla wielu użytkowników prawdziwa tragedia – to przez ten serwis utrzymywane są kontakty ze znajomymi. Wielu z nas od rodzin i przyjaciół zostało odciętych przez tajemnicze zjawisko: Facebook nie ładuje się wcale w przeglądarkach, które wyświetlają tylko pustą, białą stronę. Szczególnie dotkliwe może być to dla osób, które szykują się na wieczorne świętowanie Walentynek.

Awaria Facebooka 14.02.2024. Serwis stał się białą pustką

Awaria Facebooka zaczęła być masowo zgłaszana w serwisie downdetector.pl w okolicy godziny 13. Od tego czasu niemożność korzystania z serwisu społecznościowego zaraportowały tysiące Polaków. Problemy dotyczą także Messengera. Aktualizacja: około godziny 14 sytuacja zaczęła wracać do normy.

Oglądaj

W komentarzach pojawia się ten sam problem: zamiast serwisu ładuje się pusta, biała strona. Meta – właściciel Facebooka – nie wypowiedziała się jeszcze w sprawie awarii, nie wiadomo więc, co ją spowodowało ani jak długo należy spodziewać się utrudnień w korzystaniu z serwisu.

Facebook nie wyświetlał żadnych treści bez względu na to, jakiej przeglądarki się używało: biała ściana witała korzystających z Chrome'a, Fifefoksa, Edge'a czy Opery na komputerach i laptopach. Działała aplikacja mobilna oraz przeglądanie Facebooka w przeglądarkach na smartfonach.

Użytkownicy przytaczają także inny problem, który dawał się im ostatnio we znaki: treści rozmów wyświetlanych poprzez Facebooka "przewijały się" same nawet o kilka lat wstecz. Ponadto pojawiły się kłopoty z zamykaniem okienek rozmowy.

Na Facebooku, Instagramie i w aplikacji Threads pojawią się nowe oznaczenia. Koncern Meta podjął decyzję, której konsekwencją jest próba wprowadzenia transparentności w zakresie treści generowanych przez sztuczną inteligencję. W nadchodzących miesiącach portale zaczną wyświetlać konkretne komunikaty.

Źródło: Radio ZET/downdetector.pl