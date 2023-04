Powrót paliwowej drożyzny. „To bardzo realny scenariusz”

Paliwo będzie droższe, nie ominiemy sezonowych podwyżek – wynika z prognoz ekspertów firmy Reflex. - Spodziewamy się, że ceny będą rosły, a w okresie maj-czerwiec, kiedy rośnie sezonowo zapotrzebowanie zwłaszcza na benzynę, powrót do cen powyżej 7 złotych jest bardzo realny – oceniła Urszula Cieślak.

Ceny paliw. Znów powyżej 7 zł za litr?

Zdaniem ekspertki w okresie wyjazdów majówkowych, czy też pierwszych ciepłych dni, które takim wyjazdom sprzyjają, z uwagi na zwiększony popyt ceny mogą jeszcze pójść w górę. To jednak sezonowe podwyżki cen paliw. Zdaniem Urszuli Cieślak, realny będzie powrót do stawek rzędu powyżej 7 zł za litr paliwa.

Na podwyżki cen przełożyć może się także decyzja OPEC+ o cięciu produkcji ropy. „Od maja do końca 2023 r. Arabia Saudyjska ogłosiła ograniczenie produkcji na poziomie 500 tys. baryłek dziennie, Irak o 211 tys. baryłek dziennie; Zjednoczone Emiraty Arabskie - o 144 tys. baryłek dziennie; Kuwejt - o 128 tys. baryłek dziennie; Algieria - o 48 tys. baryłek dziennie; Oman - o 40 tys. baryłek dziennie” – czytamy w analizie.

- Pewnym zagrożeniem dla cen jest to, że decyzje, czy te redukcje w większości krajów, które zgodziły się na te dodatkowe cięcia, jest to, że nastąpią one od maja, czyli powiedzmy w sezonie tego większego zapotrzebowania wiosenno-letniego. I to niestety może negatywnie wpływać na poziom cen paliw – powiedziała ekspertka. Takich zmian możemy spodziewać się jeszcze przed świętami.

Zgodnie z danymi firmy Reflex średnie ceny na stacjach na koniec marca wyniosły odpowiednio: benzyny bezołowiowej 95 – 6,68 zł/l (+4 gr/l), bezołowiowej 98 – 7,32 zł/l (+4 gr/l), oleju napędowego 6,75 zł/l (-6 gr/l), autogazu 3,11 zł/l (-1 gr/l).

