Pożyczył 800 zł, dług wzrósł prawie do 150 tys. zł. „Żądanie takich kwot to bezduszność”

Zbigniew Ziobro interweniuje ws. mężczyzny, które odsetki w firmie pożyczkowej wpędziły w tarapaty finansowe. Niemal 20 lat temu mężczyzna pożyczył 800 zł. Nie spłacał rat w terminie. Dług rósł w błyskawicznym tempie. Po wyroku sądu dłużnik oddał już 41 tys. zł, a do spłaty pozostało jeszcze 102 tys. zł.

„On zarabiał 1500 zł, żona miała 350 zł renty. Mieli trójkę dzieci. Córka zginęła w wypadku. Pożyczył od lichwiarza 800 zł, oddał już 41 tys., a sąd uznał, że wciąż ma 100 tys. długu. Złożyłem skargę nadzwyczajną, bo ta rodzina zasługuje na sprawiedliwość, a nie bezduszność sądów” – napisał na Twitterze Zbigniew Ziobro, który chce uchylenia nakazu zapłaty w tej sprawie.

Z akt sprawy wynika, że sprawa sięga 2004 roku. Wówczas w wypadku samochodowym zginęła córka zadłużonego małżeństwa.

"Było to szokiem dla jej rodziców, którzy w warunkach długotrwałego, silnego stresu tym bardziej nie byli w stanie podejmować w pełni racjonalnych decyzji finansowych, w szczególności analizować konsekwencji zawieranych umów" - podała prokuratura.

Wśród wielu zobowiązań rodzina miała do spłaty pożyczkę w kwocie 800 zł. Firma pożyczkowa zgodnie z umową naliczała odsetki za zwłokę w spłacie – 18 proc. na miesiąc. Rodzina stała się niewypłacalna, spółka pożyczkowa rozwiązała umowę i skierowała sprawę do sądu. Wyrok sądu rejonowego: nakaz zapłaty 4,6 tys. zł z odsetkami. Rodzina nie była w stanie spłacać szybko rosnących rat, a dług z czasem urósł do gigantycznej kwoty.

Jak przekazała PAP prokuratura, do połowy 2021 r. firma pożyczkowa otrzymała już od rodziny 41 tys. zł. Mimo to zadłużenie nadal wynosi ponad 102 tys. zł.

Zbigniew Ziobro skierował skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Wniósł w niej o uchylenie zaskarżonego nakazu zapłaty i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Bytomiu do ponownego rozpoznania. Ziobro zawnioskował przy tym o wstrzymanie działań komornika wobec rodziny do czasu zakończenia postępowania ze skargi nadzwyczajnej.

W skardze napisano, że sąd pierwszej instancji naruszył „konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej – orzekając w sprawie bez zbadania prawidłowości umowy i nie uwzględniając jej konsumenckiego charakteru”.

„Żądanie tak wygórowanych kwot, całkowicie nieproporcjonalnych do wysokości udzielonej pożyczki, skutkujące naliczeniem odsetek w wysokości 18 proc. miesięcznie od pożyczonej kwoty, winno być rozpoznane przez sąd jako sprzeczne ze społecznym poczuciem sprawiedliwości" - wskazano w skardze.

RadioZET.pl/PAP