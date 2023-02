Deklaracja albo okrojona pensja. Zbliża się ważny termin

Pracownicze Plany Kapitałowe to program dobrowolnego oszczędzania na jesień życia. Z pensji pracownika w ramach takiego programu co miesiąc ucieka co najmniej 2 proc. pensji. Do konta w PPK pracodawca dokłada 1,5 proc. wynagrodzenia miesięcznie, a budżet państwa – 250 zł na start jako wpłata powitalna i każdego roku po 240 zł. Ile będą wynosić wpłaty do PPK po każdym kolejnym roku oszczędzania przy określonym wynagrodzeniu? Można to sprawdzić w tabeli zysków z PPK.

PPK. Ostatnia chwila na decyzję

Od 1 kwietnia pracodawcy wznowią dokonywanie wpłat do PPK za osoby, którym wygasły deklaracje o rezygnacji z oszczędzania w PPK. Jeśli nie złożą one ponownej rezygnacji w terminie, zostaną z automatu wpisane do PPK. Taki autozapis odbywać się będzie co cztery lata, kolejny nastąpi w 2027 roku.

28 lutego wygasają deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Kolejną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, pracownik może złożyć od 1 marca. Będzie ona obowiązywała do momentu złożenia wniosku o dokonywanie wpłat do PPK, bądź do kolejnego tzw. autozapisu, który odbędzie się w 2027 roku.

Autozapis dotyczy pracowników w wieku od 18 do 55 lat. Informacja o wygaśnięciu rezygnacji dla osób w wieku 55-70 lat powinna również zawierać informacje o możliwości przystąpienia do PPK osoby w tym przedziale wiekowym, na własny wniosek. Osoby te nie będą bowiem zapisywane do PPK automatycznie.

RadioZET.pl/PAP