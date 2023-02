PPK. Ile wpłaca się samemu, ile dorzuca pracodawca i państwo?

PPK – czy to się opłaca? Takie pytanie zacznie sobie zadawać od 28 lutego 8 mln Polaków, którzy zostaną automatycznie ponownie zapisani do Pracowniczych Planów Kapitałowych. W programie partycypuje około 30 procent uprawnionych, a 70 procent uciekło – rząd miał nadzieję, że proporcje te będą wyglądały inaczej. W podjęciu decyzji o ewentualnej partycypacji w PPK może pomóc tabela porównująca wpłaty potrącane z wypłaty do dodatkowych środków zapewnianych przez pracodawcę i państwo.

Ile pieniędzy wpłaca się i dostaje na PPK? Tabela wpłat i dopłat

Pracownicze Plany Kapitałowe nie cieszą się dużym zaufaniem – Polacy wciąż mają za złe przeniesienie środków z OFE do ZUS i obawiają się, że może się to powtórzyć. Niepotrzebnie – wytłumaczył w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Tomasz Lasocki. Ekspert omówił drastyczne różnice między tymi poszczególnymi programami oraz podzielił się szacunkami, jakie kwoty do otrzymywanej emerytury mogą dodać środki z PPK.

Oglądaj

Pracownicze Plany Kapitałowe są tak skonstruowane, że partycypacji mogą liczyć na pokaźne bonusy do kwot, które wpłacają z własnej kieszeni. Domyślnie z wynagrodzenia potrącane jest 2 procent trafiające do podmiotu zarządzającego.

Pierwszym bonusem jest dopłata pracodawcy, wynosząca domyślnie 1,5 procent. Przystępujący do programu otrzymują ponadto bonus powitalny w wysokości 250 zł oraz coroczną premię w kwocie 240 zł. W rezultacie wpłaty dodatkowe dla wielu partycypantów przewyższą kwoty potrącane z wynagrodzenia.

fot. mojeppk.pl

„Co miesiąc publikujemy średni zysk dla uczestnika PPK zarabiającego 5300 zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 roku. W zależności od funduszu zdefiniowanej daty, na koniec listopada 2022 na jego rachunku PPK znalazło się średnio od 3356 zł do 3763 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK. To oznacza dla uczestnika PPK od 88 procent do 99 procent zysku” – przekazał portal MojePPK.pl.

„Jedyne oficjalne źródło informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych” zastrzegło, że w tabeli zawarło uproszczone wyliczenia dotyczące poziomu wpłat. „Zestawienie nie dotyczy zysków/strat kapitałowych” – dodano. Wpłacane kwoty inwestowane są bowiem na GPW, która z powodu pandemii i wojny znalazła się w okresie bessy.

