PPK obniżą od kwietnia pensje pracujących. To może się opłacić

PPK wracają dzięki autozapisowi, który zgodnie z przygotowanym przez rząd prawem ma odbywać się cyklicznie do 4 lata. Politycy liczą, że z każdym kolejnym powtórzeniem wpisania do Planów liczba osób rezygnujących z dodatkowego oszczędzania na starość będzie coraz niższa. Pozostanie w PPK leży w interesie Polaków – dr Tomasz Lasocki oszacował dla nas, że wypłaty z Pracowniczych Planów Kapitałowych mogą zwiększyć dostępne na starość środki nawet o 100 procent.

Autozapis do PPK. Czy warto rezygnować?

Większość urodzonych w latach 80. ubiegłego wieku nie zdoła wypracować świadczenia wyższego, niż minimalne – ostrzegł w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Tomasz Lasocki. Dla przyszłych seniorów będzie więc liczył się każdy grosz. Ekspert uczciwie wyliczył zarówno potencjalne korzyści, jak i możliwe niebezpieczeństwa związane z oszczędzaniem w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Oświadczenia o rezygnacji z partycypowania w PPK stracą ważność 28 lutego 2023 roku. Po tym dniu pracownicy zostaną ponownie wpisani na listy osób wpłacających część wynagrodzenia na poczet przyszłych dopłat do emerytury. Pieniądze zaczną trafiać do Pracowniczych Planów Kapitałowych w kwietniu, jeśli chce się tego uniknąć, należy złożyć oświadczenie o rezygnacji do końca marca.

- Ponowny autozapis do PPK wiąże się przede wszystkim z tym, że podmioty zatrudniające będą zobligowane do tego, żeby do końca lutego 2023 roku poinformować wszystkie osoby, które z PPK zrezygnowały i są w wieku od 18 do 55 lat, o tym, że wygasa ich deklaracja o rezygnacji z PPK, przestaje ona funkcjonować z końcem lutego. Jeśli chcą się z PPK wypisać ponownie, to będą musiały ponownie złożyć deklarację o rezygnacji - powiedział w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes dr Antoni Kolek.

Do PPK przekazywane jest domyślnie 2 procent wynagrodzenia pracownika, do czego pracodawca z własnej puli dopłaca 1,5 procent wysokości pensji. Nowozapisane osoby, które zostaną w PPK, otrzymają także 250 zł wpłaty powitalnej z funduszu pracy, a po każdym roku partycypacji dopłatę w wysokości 240 zł.

- Z perspektywy pracownika najistotniejsze w PPK jest to, że do jego wpłaty jest dopłata po stronie pracodawcy i po stronie państwa. Oprócz tego instytucje finansowe funkcjonują w taki sposób, który pozwala myśleć o tym, że w długim horyzoncie te instytucje wygenerują odpowiednią wartość środków, które do PPK włożyliśmy przez całą naszą karierę zawodową. Także z perspektywy jednostkowej PPK się jak najbardziej opłaca – podsumował dr Kolek.

RadioZET.pl/Newseria