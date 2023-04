Praca 4 dni w tygodniu. „Zdrowie psychiczne przekłada się na produktywność”

Praca od poniedziałku do czwartku? Dłuższy, trzydniowy weekend skłania do wielu sprzyjających zdrowiu zachowań. Skutki to mniejsze ryzyko różnorodnych chorób i większa kreatywność - podkreślają naukowcy z University of South Australia.

Czterodniowy tydzień pracy. Naukowcy są za

W cytowanym przez PAP artykule, który ukazał się na łamach magazynu „International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity”, czytamy o zaletach krótszej pracy. Nie jest to jedynie wzrost produkcyjności, który odnotowali w czasie pilotażu japońscy pracodawcy.

Australijski zespół zauważył ponadto, że w czasie trwającego trzy dni odpoczynku od pracy ludzie stają się bardziej aktywni i częściej angażowali się w zajęcia sprzyjające zdrowiu.

- Kiedy ludzie mają dni wolne od pracy, zmieniają swoją codzienną rutynę, ponieważ nie są ograniczani przez typowy plan działania. W badaniu tym odkryliśmy, że w czasie wolnych dni zmieniły się zwyczaje odnośnie ruchu – nasiliła się aktywność fizyczna, a spadła ilość czasu spędzanego na siedzeniu – zwrócił uwagę dr Ty Ferguson.

Efektów prozdrowotnych było więcej, w tym m.in. dłuższy sen, dzięki któremu zmniejsza się ryzyko chorób.

Krótszy tydzień pracy testowany jest przez różne firmy z całego świata. Nie dziwi, że pracownicy informują o zmniejszeniu stresu, poczucia wypalenia, a także lepszym zdrowiu psychicznym i poprawie równowagi między pracą i życiem osobistym prof. Carol Maher.

W Polsce w minionym roku temat znów stał się przedmiotem politycznej dyskusji. Najpierw Lewica, potem Koalicja Obywatelska: kolejne partie proponowały dłuższe weekendy. Ostatnim projektem, który trafił do Sejmu był pomysł tej pierwszej partii.

Plan Lewicy jest następujący: zapewnić Polakom długie weekendy przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowych pensji. Po opublikowaniu projektu nie zabrakło głosów krytyki. Pojawiły się obawy, że np. w przypadku krótszego czasu pracy w magazynach, praca wykonywana byłaby w szybszym tempie, przez co pracodawca narażałby zatrudnionych na wypadki przy pracy. Pojawiły się także pytania o płynność finansową firm czy skutki skrócenia czasu pracy w budżetówce.

RadioZET.pl/PAP