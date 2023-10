Praca "od zaraz". Te branże potrzebują już teraz pracowników

Praca dorywcza, w szczególności w ostatnim kwartale roku, cieszy się powodzeniem także z uwagi m.in. na święto zmarłych, tzw. Black Friday czy okres świąteczny. Rąk do pracy już brakuje w kilku dużych sektorach gospodarki.

Dodatkowa praca? Nawet co druga firma zatrudnia

Z analizy Tikrow wynika, że największe zapotrzebowanie na dodatkowych pracowników zgłasza sektor logistyczny – 66 proc. przedsiębiorstw chce zatrudniać.

Podium zamykają sektory takie jak produkcja i handel, gdzie średnio co druga firma poszukuje pracowników. Powodów jest kilka. Pierwszy z nich to wspomniany już sezon świąteczny, a drugi to „uroki” sezonu jesienno-zimowego. Pracodawcy zwracają bowiem uwagę na natężenie wniosków L4 wśród pracowników, którzy zimą częściej chorują.

53 proc. firm planuje zatrudniać dodatkowych pracowników

19 proc. firm prognozuje większe zapotrzebowanie na pracowników dorywczych niż w poprzednim kwartale

Co trzecia firma nie zamierza posiłkować się dodatkową kadrą

14 proc. jeszcze nie potrafi tego określić

– Ostatnie miesiące roku obfitują w kilka ważnych okazji takich jak Dzień Wszystkich Świętych, Black Friday, Święta Bożego Narodzenia i wyprzedaże zimowe, które generują zwiększenie mocy przerobowych w firmach oraz wydatków konsumenckich. Do tego potrzebnych jest więcej rąk do pracy niż na co dzień, ale nie koniecznie stałych etatów, bo koszty tworzenia miejsc pracy, m.in. w związku z aż dwiema podwyżkami płacy minimalnej i stawki godzinowej w ciągu roku, są coraz wyższe – skomentował Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow.

Oglądaj

Eksperci zbadali temat także od strony pracownika. Okazuje się, że niemal co piąty pracownik planuje w ostatnim kwartale roku podjąć się dodatkowej pracy. Im młodsza osoba, tym częściej myśli o dodatkowym źródle dochodów. W najmłodszej grupie Polaków w wieku od 18. do 24. roku życia więcej niż co trzeci zapytany podejmie się dorywczego zajęcia (36 proc.), wśród osób od 25 do 44 lat średnio co czwarty, w grupie 45-54 lata – co siódmy, a w grupie 55+ - co dziesiąty. Powód? Wyższe koszty życia i konieczność sfinansowania rosnących wydatków.