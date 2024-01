Pracodawca sprawdzi 20 lat z życia pracownika? Nowe przepisy od lutego

Od 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie nowe przepisy związane z poprawką do Ustawy z 13 maja 2016 roku. Dotyczy ona przeciwdziałania zagrożeniom przestępczością seksualną oraz ochrony nieletnich. Zmiany dotyczą głównie art. 21 tej ustawy, który rozszerza wymagania w stosunku do osób pracujących na co dzień z nieletnimi.

– W obecnym stanie prawnym, a więc do 14 lutego włącznie, na podstawie tej regulacji pracodawca lub organizator działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich itd. ma obowiązek badania, czy osoba którą zamierza zatrudnić bądź dopuścić do innej działalności związanej z pracą z osobami małoletnimi widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – mówi w rozmowie z serwisem gazetaprawna.pl autor komentarza do Ustawy o systemie oświaty, ekspert z zakresu prawa oświatowego i samorządu terytorialnego Michał Łyszczarz.

Co będzie mógł sprawdzić pracodawca po 15 lutego?

Po 15 lutego nadal będą obowiązywały dotychczasowe przepisy. Ustawodawca znacząco rozszerzy art. 21 wspomnianej ustawy. Od 14 lutego osoba zatrudniana będzie musiała dostarczyć pracodawcy lub innemu organizatorowi informacje pochodzące z Krajowego Rejestru Karnego (KRK). Osoby z obywatelstwem innym niż polskie będą musiały dostarczyć dokument z rejestru karnego stosownego dla państwa, z którego pochodzą. Nowe przepisy określają również, co dzieje się w sytuacji, jeśli osoba starająca się o pracę z małoletnimi, przebywała poza Polską w ciągu ostatnich 20 lat: wówczas trzeba dołączyć wyciągi z rejestrów karnych, które są wymagane do celów zawodowych lub wolontariackich związanych z kontaktami z dziećmi, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych krajach.

“Stosowanie przepisów może być trudne”

O ile cele przyświecające wprowadzeniu zmian są jak najbardziej słuszne, w praktyce ich egzekwowanie może być ciężkie.

– Oświadczenie przyszły pracownik może złożyć wyłącznie wówczas, jeżeli prawo państwa, w którym mieszkał w ciągu ostatnich 20 lat, nie przewiduje prowadzenia rejestru karnego. Na ten temat przyszły pracownik również powinien złożyć oświadczenie i tu pojawia się istotny problem praktyczny, bowiem ciężko takie oświadczenie zweryfikować. Jeżeli pracownik mieszkał na drugim końcu świata, co ostatecznie w dzisiejszych czasach jest jak najbardziej możliwe, to jednocześnie niekoniecznie musi mieć wiedzę na temat systemu prawnego państwa, w którym mieszkał, a szczególnie, jeżeli nie miał z tym systemem żadnego kontaktu wykraczającego poza przykładowo mandat za złe parkowanie – stwierdza Michał Łyszczarz, cytowany przez pulshr.pl.

Oświadczenia przewidziane w art. 21 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej