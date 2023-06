Prawie 60 tys. zł do wzięcia. Rząd ogłosił kolejną edycję programu

Pieniądze na panele fotowoltaiczne, pompy powietrza i inne instalacje, które pomogą zmniejszyć zużycie energii, znów będą do rozdania. - Przygotowujemy nową edycję programu "Mój Prąd" - poinformowała na antenie TVP1 minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Mój Prąd. Nowa edycja programu

Mój Prąd to wdrożony w 2019 roku program, którego celem jest wsparcie ograniczania zużycia energii przez gospodarstwa domowe. Jak wyjaśniono, takie dofinansowanie wspiera rozwój energetyki prosumenckiej, czyli takiej, w której osoby wytwarzają energię na własne potrzeby, a jej nadwyżkę przekazują do sieci energetycznej.

W ramach tego programu można uzyskać pieniądze m.in. na instalacje fotowoltaiczne (PV), magazyny ciepła, magazyny energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh, czy systemy zarządzania energią domową tzw. HEMS (z ang. Home Energy Management System) lub EMS (z ang. Energy Management System). Jak przypomniała Anna Moskwa, w bieżącej edycji złożono już 270 tys. wniosków o wsparcie.

Dokumenty w urzędach ramach tej edycji składać można od 22 kwietnia br. Kogo dotyczy program? Każdego, kto na dzień składania wniosku ma przyłączoną do sieci mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozlicza się w obowiązującym od kwietnia 2022 r. net-billingu. Polega on na tym, że prosument niewykorzystaną przez siebie energię sprzedaje do sieci i kupuje ją, kiedy instalacja nie pokrywa zapotrzebowania na energię.

Nowością w programie, oprócz dopłat do paneli PV czy magazynów energii, jest możliwość uzyskania wsparcia do kupna pomp ciepła i kolektorów słonecznych na ciepłą wodę użytkową.

- Przygotowujemy już nową edycję programu Mój Prąd. Obecnie mamy już 270 tys. wniosków. Kolejne wnioski spływają właściwie w każdej minucie. Ten program udowodnił swoją wiarygodność przez ostatnie lata. Sama kontynuacja tego programu jest ważnym zobowiązaniem - powiedziała minister klimatu.

Przy kompleksowej inwestycji maksymalna dotacja, jaką można otrzymać w programie, sięga 58 tys. zł. Na gruntową pompę ciepła można trzymać maksymalnie 28,5 tys. zł, a na pompę ciepła powietrze/woda – do 12,6 tys. ł. W przypadku kolektorów słonecznych dotacje wyniosą do 3,5 tys. zł.

RadioZET.pl/PAP