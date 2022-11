Prawie 800 tys. Polaków bez pracy. GUS podał nowe dane o bezrobociu

Bezrobocie w Polsce ani nie maleje, ani nie rośnie. Nadal prawie 800 tys. osób pozostaje bez pracy. Ekonomiści ostrzegają, że przed nami spowolnienie w gospodarce, które może doprowadzić do wzrostu bezrobocia.

Stopa bezrobocia w październiku. Najgorsze przed nami

W październiku 2022 r. stopa bezrobocia wyniosła 5,1 proc. wobec 5,1 proc. we wrześniu - podał Główny Urząd Statystyczny.

Liczba bezrobotnych jest o ponad 200 tys. niższa niż w czasie pandemii. W październiku wyniosła 796,0 tys. wobec 801,7 tys. osób we wrześniu. Zdaniem ekonomistów wartość ta może wzrosnąć za sprawą spowolnienia, które już jest zauważalne w polskiej gospodarce.

„W najbliższych miesiącach bezrobocie zacznie rosnąć. Skala zmian będzie jednak ograniczona – GUS wskazuje, że w październiku zwolnienia grupowe przeprowadziło 188 firm – to 168 mniej niż rok wcześniej. Zwolnienia grupowe dotyczyły 19,4 tys. osób – rok temu było to 27,6 tys.” – podał Polski Instytut Ekonomiczny.

PIE dodał, że coraz trudniej jest znaleźć pracę. Liczba nowych ofert pracy spadła z 99,5 do 88,5 tys. ogłoszeń. - Osłabienie gospodarcze to mniej nowych rekrutacji. Utrudni to zmienianie pracy w celu otrzymania podwyżki – spodziewamy się, że płace będą rosnąć zauważalnie wolniej od inflacji – podali eksperci z PIE. Płace istotnie rosną wolniej niż inflacja. Ta ostatnia wynosi już prawie 18 proc. podczas gdy pensje rosną w tempie 13 proc. rok do roku.

RadioZET.pl