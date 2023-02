Premier Morawiecki „straszył” drożyzną po przyjęciu euro. Są dane o inflacji w Chorwacji

Tuż po ogłoszeniu, że Chorwacja przystępuje do strefy euro, do debaty publicznej powróciła dyskusja o przyjęciu wspólnej waluty w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki, broniąc złotego, pisał o drożyźnie, a tymczasem w Chorwacji niewiele się zmieniło. Potwierdziły to najnowsze dane Eurostatu.