Premier ogłosił nowy program w Dniu Kobiet. Polki dostaną pieniądze

Pieniądze dla kobiet, które będą rozkręcać własny interes - taki prezent z okazji Dnia Kobiet zapowiedział przedsiębiorczym Polkom premier Mateusz Morawiecki. Dokładne informacje mają zostać przedstawione w późniejszym czasie.

Miliard złotych dla kobiet. Na rozpoczęcie działalności

- Mamy w Polsce najwyższy w Unii Europejskiej współczynnik kobiet na stanowiskach menadżerskich - 43,7 procent. To nie jest żaden efekt dyrektyw europejskich, ani parytetów, ani narzucanych rozwiązań przez jakikolwiek rząd. To zawdzięczacie szanowane panie właśnie sobie - swojej wytrwałości, swojej determinacji - podkreślił Mateusz Morawiecki.

- Mamy także coraz większy udział kobiet na rynku pracy. Tutaj już przyłożyliśmy do tego rękę, ponieważ potroiliśmy liczbę miejsc dla dzieci w żłobkach - dodał szef rządu. Morawiecki zapewnił, że dzięki temu kobiety mogą być bardziej aktywne społecznie i zawodowo. Dodał, że liczba miejsc w żłobkach jest zwiększana cały czas.

Dzięki programowi Maluch plus w 2023 roku ma powstać 100 000 nowych miejsc w żłobkach, dzięki czemu matki będą mogły wrócić do pracy na etacie bądź zacząć realizować się we własnej działalności gospodarczej. Morawiecki zapowiedział program, którego celem będzie wspomaganie Polek w rozkręcaniu własnego biznesu. Szczegółów na razie nie podano, wiadomo za to, że do wzięcia będzie miliard złotych rocznie.

- Polska jest kobietą. Jak patrzę na nasze dzisiejsze liderki, menadżerki, kobiety przedsiębiorcze, które potrafią wziąć w trudnym czasie sprawy we własne ręce, to taka myśl jako pierwsza przychodzi mi do głowy (...). Kiedy myślę czasami o tym, jakim jednym słowem mógłbym określić charakterystykę kobiet dzisiejszych czasów, to przychodzi mi do głowy słowo: zaradność — powiedział premier.

Morawiecki zapowiedział, że inwestycje będą realizowane w obszarze systemu ochrony zdrowia. - Wdrażamy najnowocześniejsze procedury dotyczące mammografii; za parę miesięcy będzie bezpłatna szczepionka przeciwko HPV, by dzieci dorastały w zdrowiu i spokoju - zadeklarował szef rządu.

- Chcemy, by polskie kobiety mogły czuć się tak zaopiekowane, jeśli nie lepiej, niż w wielu krajach Europy Zachodniej. Będziemy realizowali duże programy w tym obszarze, właściwie już realizujemy, to się dzieje m.in poprzez zmianę programów refundacyjnych i zmiany w programach profilaktycznych – powiedział premier.

RadioZET.pl/PAP