Premier: waloryzacja sięgnie 20 procent. „Bonusy psujące system emerytalny”

Waloryzacja emerytur nominalnie jest rekordowa, ale po uwzględnieniu inflacji seniorzy będą na niej stratni – stwierdził Oskar Sobolewski. GUS wyliczył, że realnie emerytury w 2022 roku spadły o 4,7 procent, podobnym wynikiem według eksperta ma zakończyć się rok 2023. 14,8 procent podwyżki wygląda co prawda imponująco – o ile dokładnie wzrośnie świadczenie, można sprawdzić w kalkulatorze emerytury po waloryzacji – Mateusz Morawiecki znalazł sposób, żeby jeszcze bardziej podkręcić tę liczbę. Szef rządu oznajmił, że po uwzględnieniu wypłat 13. i 14. emerytury „waloryzacja” wyniesie nawet 20 procent. Ekspert wypunktował dla nas, dlaczego nie powinno się tak traktować dodatkowych wypłat dla seniorów.

Waloryzacja 20 procent. Z doliczeniem 13. i 14. emerytury

- Nie można mówić, że trzynastka i czternastka podnoszą waloryzację. To są świadczenia w wysokości najniższej, są wypłacane jednorazowo, w przypadku trzynastki czy mamy emeryturę na poziomie 1000 zł, 3000 zł czy 10 000 zł, ona po prostu jest wypłacana w tej samej wysokości najniższej emerytury. To, ile ktoś pracował, ile miał lat pracy i jaką ma finalnie emeryturę w ogóle nie ma w tej sytuacji znaczenia – tak z tezą premiera o waloryzacji na poziomie 20 procent rozprawił się w podcaście „Biznes. Między wierszami” Oskar Sobolewski. Ekspert ocenił ponadto, czy 14,8 procent będzie rzeczywistą podwyżką i czy będzie dla seniorów dobrym interesem.

- Trzynastka i czternastka to nie są świadczenia, które znamy z budżetówki, w wysokości naszej pensji, czyli takiej premii. To jest emerytura najniższa, to nie jest tak, że ktoś ma 3000 zł emerytury i dostanie 3000 zł trzynastki, a osoby z wyższymi świadczeniami mogą nie otrzymać czternastki w ogóle albo w niepełnym wymiarze. Co też pokazuje, że rząd z jednej strony zachęca do dłuższej pracy i mówi, żeby przechodzić na emeryturę jak najpóźniej, a z drugiej daje świadczenia takie jak czternastka, które do tej dłuższej pracy zniechęcają – dodał Sobolewski.

Brak związku z wysokością świadczenia, które otrzymuje senior, to także brak uwzględnienia wypłaty dodatkowych emerytur w przyszłych waloryzacjach. To jednorazowy i niezobowiązujący z punktu widzenia państwa zastrzyk pieniędzy, który w żaden sposób nie zwiększa przyszłych wypłat z ZUS.

- Gdybyśmy mieli waloryzację na poziomie 4-5 procent i brak wysokiej inflacji, to domyślam się, że premier nie wyszedłby i nie powiedział, że jest taka świetna sytuacja, więc nie będziemy wypłacać trzynastki i czternastki. Te bonusy psujące system emerytalny są z nami na stałe, więc nie powinniśmy wliczać ich do wysokości waloryzacji – dorzucił kolejny argument przeciw wyliczeniom premiera założyciel Debaty Emerytalnej. Sobolewski przypomniał także, że trzynastka i czternastka to bardziej projekt polityczny, niż autentyczna troska o polepszenie losu seniorów.

- Trzynastka to jest już historia pięcioletnia, wprowadzono ją w 2019 roku przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i nieprzypadkowo wypłacono na chwilę przed otwarciem lokali wyborczych. Później rok 2020, w okolicach wyborów prezydenckich, co miało mieć miejsce, ale pandemia przesunęła nam wybory na lato, tu się kalendarze rozjechały i nie zdążyły ziścić się pomysły wypłaty 14. emerytury przed wyborami prezydenckimi. Rok 2021 i 2022 wypłata po raz kolejny trzynastek no i czternastka wypłacana 2021 i 2022 rok i zapowiedziana na rok 2023, chociaż cały czas nie ma jeszcze ustawy, Sejm nie miał więc jeszcze okazji zająć się tą sprawą. 14. emerytura będzie, świadczenie jest zbyt ważne biorąc pod uwagę interes polityczny, a nie systemowy, to że się pojawi to nie mam żadnych wątpliwości, ale w jej miejscu powinna być druga waloryzacja – podsumował Sobolewski.

