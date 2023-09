Premier zapowiedział nowy program pomocowy. Obejmie 8 mln Polaków

Pierwsze mieszkanie z kredytem 2 procent – który dla korzystających jest jednak ponad dwukrotnie droższy – to propozycja dla osób chcących kupić pierwszą w życiu nieruchomość. Donald Tusk proponował przekazanie 10 mld zł na remonty już istniejących lokali. Pomysł podchwyciło Prawo i Sprawiedliwość, prezentując zapowiedź program „Przyjazne Osiedle”. Ma on przyczynić się do poprawy warunków mieszkaniowych 8 mln Polaków.

„Przyjazne osiedle”. Program dla wielkiej płyty

- Od samego początku było wiadomo, że to nie będzie 2 procent, tylko w nazwie jest 2 procent, a w praktyce, gdy doda się do tego marżę banku, prowizję plus ewentualnie inne koszty, to summa summarum będzie to właśnie 4-5 procent RRSO. Samo oprocentowanie nominalne będzie na poziomie około 3 procent – wyjaśnił w podcaście „Biznes. Między wierszami” rozbieżności między nazwą programu a pierwszymi ofertami banków Marek Wielgo, ekspert rynekpierwotny.pl i gethome.pl.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział nowy, „wielki” program, nazwany „Przyjazne Osiedle”. Ma on na celu modernizację i rewitalizację osiedli oraz bloków z wielkie płyty. Pierwsze szczegóły szef rządy podał w serwisie X.

- Na osiedlach z wielkiej płyty mieszka ponad 8 milionów Polaków. Cała Polska powinna być przyjazna dla ludzi. Nie chcemy lepszych i gorszych dzielnic. Chcemy, aby mieszkańcy tych osiedli mieli jak najlepszy standard życia i mieszkania. Nie chcieliśmy podziału na Polskę A i Polskę B; i sporo tu zrobiliśmy - tłumaczył premier Morawiecki.

- Teraz chcemy jak najwyższego poziomu życia dla ludzi mieszkających w osiedlach z wielkiej płyty – dodał szef rządu anonsując program „Przyjazne Osiedle”. Szczegółów jeszcze nie podano – zapewne zostaną przedstawione podczas rozwijającej się kampanii wyborczej.

Morawiecki podkreślił, że program „Przyjazne Osiedle” to przełom dla mieszkańców osiedli z wielkiej płyty. Przekazał, że program obejmuje rewitalizację tysięcy bloków, nową termoizolację, nowoczesne windy, nowe parki i miejsca odpoczynku dla rodzin.

We wpisie jest też fragment filmu z czasu, gdy Rafał Trzaskowski jako kandydat PO ubiegał się o stanowisko prezydenta Warszawy. W ramach akcji „Otwarte drzwi dla Warszawy” został poproszony przez mieszkankę o naprawę drzwi, które skleił taśmą samoprzylepną. - Koniec z dziadostwem i drzwiami sklejonymi taśmą samoprzylepną - skomentował premier Morawiecki.