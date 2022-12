Premier zapowiedział zmianę w 14. emeryturze. „Dodatek sformalizowany”

14. emerytura to pomoc dla seniorów trapionych przez drożyznę wynikającą z rekordowo wysokiej inflacji. Seniorom żyje się coraz gorzej – Indeks Koszyka Dudy pokazał, że z otrzymywanych świadczeń stać ich na robienie coraz mniejszych zakupów. Czternastka według obecnych przepisów pozostała świadczeniem jednorazowym: w każdym roku Sejm musi przyjąć ustawę o jej przyznaniu lub do wypłaty świadczenia nie dojdzie. Premier w zamian za głosy obiecał to zmienić.

14. emerytura za głosy na PiS. Premier złożył obietnicę

13. emerytura to świadczenie stałe, wypłacane każdego roku w marcu. Seniorzy otrzymują wtedy dodatkowe środki w wysokości emerytury minimalnej. Wypłata 14. emerytury jest podwójnie fakultatywna: najpierw Sejm musi każdorazowo przyjąć ustawę o jej wypłacie, a na dodatek obowiązuje kryterium dochodowe: osoby, które wypracowały wyższe emerytury, otrzymują proporcjonalnie mniej pieniędzy zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Premier Morawiecki w rozmowie z „Super Expressem” zadeklarował, że jest skłonny do przyznania 14. emerytury na stałe. Warunkiem jest utrzymanie władzy przez Prawo i Sprawiedliwość.

- Trzynastka i czternastka będą dalej utrzymane. Jeśli będziemy nadal rządzić, wpiszemy 14. emeryturę do ustawy, żeby stała się dodatkiem sformalizowanym – zapowiedział szef rządu. Postawił jednak warunek, dodając zastrzeżenie „jeśli będziemy rządzić”.

Premier dodał, że seniorzy w 2023 roku będą mogli liczyć na rekordowo wysoką waloryzację, wprost wynikającą z wysokiej inflacji. Według założeń rządu, emerytury i renty mają w 2023 roku wzrosnąć o 13,8 procent. Instytut Emerytalny już podał, że te dane są nieaktualne i waloryzacja będzie zauważalnie wyższa.

- W 2023 r. będzie także absolutnie rekordowa waloryzacja. Na wsparcie emerytów, czyli na waloryzację, trzynastkę i czternastkę, przeznaczymy w sumie 70 mld zł – powiedział premier.

