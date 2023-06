500 plus tylko z progiem dochodowym? Takie postulaty niejednokrotnie padały z ust ekonomistów i polityków. Zwolennicy cięć w świadczeniu przekonują, że ograniczenie grona beneficjentów 500 plus do najbardziej potrzebujących sprzyjałoby walce z inflacją i sprawniej rozwiązałoby problem ubóstwa. Co na to szef rządu?

Premier zrezygnował z 500 plus. "To nie obowiązek"

500 plus od 1 stycznia 2024 roku zamieni się w 800 plus, co w jeszcze większym stopniu uszczupli wspólny budżet, z którego już teraz każdego roku z tytułu tego transferu znika 40 mld zł. O ograniczenie strumienia pieniędzy przekazywanych wyborcom apelują politycy i ekonomiści. Dr Sławomir Dudek w podcaście „Biznes. Między Wierszami” mówił, że „trzeba wspierać dzietność i walczyć z ubóstwem, ale ten instrument się nie sprawdził”.

- Nie wiem, po co wprowadzono 500 plus. Nie zwiększyło dzietności, wiec uzasadniano, że transfer ten ma zmniejszyć ubóstwo. Jak mówić o zmniejszaniu ubóstwa, kiedy pieniądze te płyną także do bogatych? To masowe świadczenie, które przyczyniło się najprawdopodobniej do wzrostu inflacji – podsumował.

Podobnymi argumentami posługiwał się Ryszard Petru, który – zapowiadając powrót do polityki – mówił, że wprowadziłby ograniczenia w 500 plus. - Dzięki temu możemy zaoszczędzić co najmniej 40 miliardów. Niedługo zaproponuję pułap dochodowy. (...) Kluczem do szczęścia nie jest, żeby państwo dawało nam zasiłki, ale żebyśmy z własnej pracy mieli wynagrodzenia, które pozwolą nam godnie żyć – mówił dla WP.pl Ryszard Petru.

Szef rządu pytany przez Wprost.pl o powyższe argumenty odparł, że świadczenie nie jest obowiązkowe, a zatem bogaci zwyczajnie nie muszą go pobierać.

- Pobieranie 500 plus nie jest obowiązkiem. Sam ze względu na swoją sytuację finansową zrezygnowałem z 500 plus – mówił Mateusz Morawiecki.

Zgodnie z rządowymi zapowiedziami nowe 500 w zwiększonej wysokości także będzie powszechnym świadczeniem bez progów dochodowych.

