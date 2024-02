Prezent dla małżeństw od fiskusa? Można zyskać 4 tys. złotych przy rozliczaniu PIT 2024

Od 15 lutego 2024 roku każdy podatnik może rozliczyć swój PIT. W związku z tym można już rozliczać PIT-28 z przychodów z najmu prywatnego. W tym roku właściciele mieszkań mają więcej czasu: PIT należy rozliczyć do końca kwietnia 2024 roku. Wielu podatników narzeka na kategorię PIT-28, czyli rozliczanie przychodów z najmu z ryczałtem, nie mogą bowiem skorzystać ze skali podatkowej. Na ryczałcie nie można amortyzować nieruchomości i odliczać kosztów ani korzystać z ulg. Jest jednak dobra wiadomość, która dotyczy małżeństw.

Ważna zmiana: można odzyskać 4 tysiące złotych

Małżeństwa od połowy 2023 r. mogą płacić niższą stawkę podatku ryczałtowego w wysokości 8,5 proc. aż do kwoty 200 tys. zł przychodu rocznie, a nie do 100 tys. zł jak wcześniej. Co to oznacza w praktyce? Jak czytamy w serwisie bizblog.pl:

“Od 1 lipca 2023 r. każde z małżonków ma teraz swój własny limit 100 tys. zł, a więc wspólnie mają już 200 tys. zł. Jeśli mają wspólność majątkową i podatek od najmu rozlicza tylko jedno z nich, też ma limit 200 tys. zł, zanim wpadnie z drugi próg podatkowy 12,5 proc. I tu ważna rzecz: tylko do 20 lutego można zgłosić fiskusowi, że wynajem będzie rozliczać tylko jeden małżonek”.

Dotąd, małżonkowie, których przychód z najmu wynosił 200 tys. złotych rocznie, płacili 8,5 proc. za pierwsze 100 tys. złotych i 12,5 proc. za drugie. Teraz i za to drugie 100 tys. zapłacą 8,5 proc. Jak wylicza „Rzeczpospolita”, oszczędność to 4 proc. ze 100 tys. zł, czyli 4 tys. zł. Limit 200 tys. złotych małżonkowie mogą stosować od przychodów za czerwiec lub drugi kwartał.

Jeśli zaliczki na ryczałt w ciągu roku płacili zgodnie z niższym limitem 100 tys. zł, przy rozliczeniu PIT-28 można to skorygować.