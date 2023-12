Prezent dla seniorów od ZUS. Wcześniejsze emerytury na święta

Emerytury dotrą do wszystkich seniorów jeszcze przed świętami – zadeklarował ZUS. Emeryci i renciści, którym ZUS wypłaca świadczenia 25. każdego miesiąca, w grudniu otrzymają je przed świętami. Dotyczy to zarówno wypłat przekazywanych przez listonosza, jak i przelewów, które trafiają na rachunki bankowe - przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wcześniejsze pieniądze dla seniorów. „Wypłata emerytur i rent jeszcze przed świętami”

Świadczenia, z terminem płatności wyznaczonym na 25 grudnia, doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 19 grudnia, a przekazywane do banku – 21 grudnia. ZUS dodał, że do końca grudnia pieniądze otrzymają także osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia 2024 r. i ZUS przekaże środki na pocztę 22 grudnia, a do banku - 28 grudnia.

ZUS podał, że coraz więcej osób otrzymuje świadczenie przelewem, a poziom ubankowienia świadczeń długoterminowych wynosi około 78 procent. ZUS zachęca seniorów, którzy jeszcze nie mają konta w banku, aby rozważyli bezpieczną formę przekazywania świadczeń przelewem.

W piątek 22 grudnia wszystkie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zamknięte. Tego dnia nie skontaktujemy się również z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej - poinformował PAP rzecznik ZUS-u Paweł Żebrowski.

ZUS będzie zamknięty w piątek 22 grudnia. Seniorzy nie dostaną się do placówek, nie będzie też można dodzwonić się do konsultantów. Pracownicy Zakładu przed świętami odbiorą dzień wolny za sobotę 11 listopada.

- Jeśli mamy jakieś sprawy do załatwienia w ZUS-ie przed świętami, nie odkładajmy tego na ostatnią chwilę. Warto wcześniej umówić spotkanie z ekspertem na konkretny dzień i godzinę. W ten sposób nie będziemy musieli czekać w kolejce na obsługę – przekazał rzecznik ZUS.

Źródło: Radio ZET/ZUS/PAP