Prezes ZUS: nie warto zwlekać z wnioskiem. Nowe 500 plus może uciec

500 plus za pół roku zmieni się w 800 plus, zanim to jednak nastąpi, rodzice powinni zatroszczyć się o przedłużenie okresu świadczeniowego. Program „Rodzina 500 plus” realizowany jest obecnie w ujęciu rocznym: wypłaty w danym okresie zaczynają się 1 czerwca, a kończą 31 maja rok następnego. Wnioski o odnowienie 500 plus można było składać od lutego, dokumentacji nie złożyli jednak do tej pory wszyscy uprawnieni. Czas działa zdecydowanie na ich niekorzyść: jeśli nie dopełnią formalności do 30 czerwca, utracą prawo do wypłaty za ten miesiąc.

Nowe 500 plus. Ostatni dzień na wniosek o pełne świadczenie

- Z punktu widzenia społecznego, poprawy sytuacji gospodarczej rodzin wielodzietnych – bardzo się poprawiło, ten cel został osiągnięty. Nierówności dochodowe faktycznie spadły. Natomiast cele demograficzne, czyli zachęcenie Polek i Polaków do tego, żeby miały więcej dzieci – to absolutnie się nie udało – podsumował program „Rodzina 500 plus” w podcaście „Biznes. Między wierszami” prof. Jacek Tomkiewicz z Akademii Koźmińskiego. Ekspert ocenił także wpływ programu na rozwój gospodarczy oraz poziom inflacji.

Gertruda Uścińska zachęcając spóźnialskich do złożenia zaległego wniosku przypomniała, że nie warto z tym zwlekać. W sytuacji, gdy rodzic złoży wniosek po terminie, czyli po 30 czerwca, świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Na przykład, jeśli wniosek złoży w lipcu, to straci świadczenie za czerwiec, a wypłata pieniędzy dotrze na konto dopiero do 30 września.

Wyjątek stanowią rodzice, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem. Wnioski o świadczenie składane są jedynie drogą elektroniczną. Można to zrobić na kilka sposobów – poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia albo swoją bankowość elektroniczną.

Aplikacja mZUS przeznaczona jest na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi Android i iOS. Można ją pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store. Aby aktywować aplikację, klient musi połączyć ją ze swoim profilem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Oznacza to, że bez posiadania profilu PUE użytkownik nie będzie mógł skorzystać z aplikacji.

Wniosek o 500 plus jest jednocześnie wnioskiem o 800 plus w przyszłości. - Podniesienie od 1 stycznia 2024 roku kwoty tego świadczenia dla wszystkich uprawnionych z 500 do 800 zł zostanie wdrożone w sposób płynny, bez potrzeby składania wniosku ani podejmowania kontaktu z ZUS - zapewniła szefowa Zakładu.

RadioZET.pl/ZUS/PAP