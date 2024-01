Prezydent będzie wetował wszystkie ustawy? Podwyżki dla emerytów byłyby zagrożone

Budżet państwa na 2024 rok, w którym zapisano waloryzację świadczeń oraz wypłatę 13. i 14. emerytury, trafił do podpisu do Andrzeja Dudy. Kancelaria Prezydenta zapowiedziała, że głowa państwa podpisze ustawę „bez zwłoki”, ucinając spekulacje o możliwej – i spodziewanej przez część obserwatorów polskiej sceny politycznej – obstrukcji działań nowego rządu. Nie wiadomo jednak, czy z wetem nie spotka się rząd podczas realizowania obietnic wyborczych, takich jak renta wdowia czy druga waloryzacja. W podcaście „Biznes. Między wierszami” zapytaliśmy dr Tomasza Lasockiego, co oznaczałyby dla seniorów potencjalne weta prezydenta.

Weto prezydenta. Czy emeryci ucierpią

Prezydenta Andrzej Duda zawetował już ustawę okołobudżetową, w której zapewniono finansowanie zapowiedzianych przez rząd 30-procentowych podwyżek pensji dla pracowników sfery budżetowej. W rezultacie nauczyciele poczekają na większe wypłaty do lutego, a może nawet i marca – rząd zapowiedział przy tym, że przeprowadzone zostanie wyrównanie od stycznia. Czy podobnymi ofiarami wojny politycznej mogą stać się seniorzy?

- Mam nadzieję, chociaż nie wiem, czy te słowa oddają mu stan mój stan emocjonalny, mam nadzieję, że tak nie będzie, że nie będziemy się bawili w Obrońców Głogowa, gdzie na wieżę oblężniczą zostaną wszyscy obywatele przyczepieni w ramach obrony głów partyjnych. Mam nadzieję, że tak nie będzie, to też kwestia nie zawsze emocji, tylko pewnie tutaj pewnej dojrzałości. Ale to już zostawię politologom do komentowania. Mam głęboką nadzieję, że nie jesteśmy na tym etapie, bo to już chyba można byłoby nazwać zdziecinnieniem – odpowiedział na pytanie o ewentualne szachowanie rządu prezydenckim wetem dr Lasocki.

Ofiarami „wojny na weta” mogliby paść seniorzy. Rząd zapowiedział prace nad wprowadzeniem drugiej waloryzacji w latach, w których inflacja będzie wyższa niż 5 procent oraz przyjęcie renty wdowiej. Żeby te rozwiązania mogły zacząć funkcjonować, potrzebne będzie przyjęcie wprowadzających je ustaw. Procesu legislacyjnego nie da się przeprowadzić bez udziału prezydenta Dudy.

- Wszystkie dodatki - trzynastka, czternastka - będą oczywiście utrzymane, są na to zabezpieczone środki, ale one nie mają charakteru systemowego, one nie dają takiej stabilności, pewności seniorowi - powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Podkreśliła, że umowa koalicyjna przewiduje m.in. drugą waloryzację w roku, jeśli inflacja przekraczać będzie 5 procent. - Pracujemy nad odpowiednimi rozwiązaniami prawnymi tak, żeby - w zależności od wysokości inflacji - taka druga waloryzacja mogła się pojawić - zaznaczyła.

Pytana o szacunki resortu dotyczące wskaźnika tegorocznej waloryzacji rent i emerytur, ministra odpowiedziała, że prace nad projektem w tej sprawie jeszcze trwają. - Jeśli chodzi o projekt dotyczący rent i emerytur, to nad nim prace się toczą. Będziemy informować na bieżąco o ich efektach. Na ten moment mogę powiedzieć tyle, że jest naszym zadaniem kierunkowym stworzenie takiego systemowego mechanizmu, żeby przy określonym wskaźniku inflacji ta waloryzacja była podwójnie zabezpieczona, czyli byłaby ona nie tylko w marcu, ale także jeszcze raz w roku, na przykład we wrześniu - zapowiedziała szefowa MRPiPS.

Źródło: Radio ZET