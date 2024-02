Prezydent Duda podpisał ustawy. Ważna wiadomość dla Ukraińców

„Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych” - podała Kancelaria Prezydenta. Decyzja Andrzeja Dudy przedłużyła możliwość legalnego przebywania na terenie Polski – oraz podejmowania pracy – przez Ukraińców, którzy uciekli do naszego kraju przed wojną.

Prezydent podpisał ustawy. Teraz wyśle je do Trybunału Konstytucyjnego?

Ustawa o pomocy Ukraińcom wynika z decyzji Rady UE, która przedłużyła tymczasową ochronę dla ukraińskich uchodźców do 4 marca 2025 roku. Ustawa zakłada m.in. przedłużenie legalności pobytu ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca tego roku. Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy pobyt obywateli Ukrainy jest legalny, jeśli przybyli do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. do 4 marca 2024 r.

Ustawa wprowadza także zmiany polegające o wydłużeniu do 28 miesięcy okresu, w którym m.in. obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium państw członkowskich UE można udzielić zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

Wprowadza także zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych polegające na przedłużeniu na 2024 rok okresu obowiązywania preferencji podatkowych związanych z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Kancelaria Prezydenta RP podała też, że prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o podpisaniu nowelizacji ustaw, mającej na celu m. in. przywrócenie sprawowania nadzoru nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ministrowi nauki.

Rządowa nowela dotyczy dwóch ustaw: ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Głównym celem uchwalonej nowelizacji jest przywrócenie nadzoru nad NCBR ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego.

Kancelaria Prezydenta nie podała, czy zgodnie z zapowiedziami Andrzej Duda prześle podpisane ustawy do kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent poinformował, że będzie tak robił, dopóki Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie zostaną uznani za posłów i nie zaczną uczestniczyć w pracach parlamentu.

