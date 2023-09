Prezydent o ważnej obietnicy emerytalnej. „Zbliża się pozytywny finał”

Emerytury stażowe to obietnica wyborcza wracająca regularnie wraz z rozkręcającymi się kampaniami. Nie inaczej jest w przypadku wyborów parlamentarnych 2023 – Jarosław Kaczyński najpierw zasygnalizował, że droga do „stażówek” jest otwarta, a potem zasygnalizowano, że niższy wiek emerytalny dla wybranych zawodów mógłby zostać wprowadzony już od 2024 roku. Głos w dyskusji zabrał prezydent Andrzej Duda, który swoje stanowisko zyskał między innymi dzięki obiecywaniu emerytur stażowych.

Emerytury stażowe. Duda o swojej obietnicy

Prezydent podczas wywiadu został zapytany m.in. czy cieszy się, że temat emerytur stażowych wrócił na agendę. - Tak, oczywiście, że się cieszę. Cieszę się generalnie ze wszystkich tych działań, które już zostały w tej sprawie podjęte - podkreślił Andrzej Duda.

Przypomniał, że w 2021 roku skierował do Sejmu prezydencki projekt ustawy dot. emerytur stażowych. "Ja de facto swoje zobowiązanie zrealizowałem. Bo rzeczywiście tak, jak Solidarność złożyła swój projekt, tak jak się umawiałem, zresztą z NSZZ Solidarność, ja również złożyłem swoją propozycję po to, by stworzyć szersze pole do prac nad rozwiązaniem ostatecznie kwestii emerytur stażowych - zaznaczył prezydent.

Zwrócił uwagę, że w międzyczasie pojawiło się rozwiązanie, które niejako zapowiadało, że może uda się problem emerytur stażowych rozwiązać. - Myślę o ustawie dotyczącej emerytur pomostowych, którą nie tak dawno miałem sposobność podpisać - sprecyzował prezydent.

- A teraz cieszę się, że Zjednoczona Prawica zobowiązała się do ustanowienia emerytur stażowych. Są bardzo oczekiwane. Cieszę się, że to, o czym mówiłem w kampanii prezydenckiej w 2020 roku, znajdzie ostatecznie pozytywny finał - podkreślił Andrzej Duda.

Emerytury stażowe będą przysługiwały po 38 latach okresów składkowych dla kobiet i 43 latach dla mężczyzn. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, odnosząc się do tej zapowiedzi w Radiu ZET, uściśliła, że w projekcie ustawy zostanie zapisane, że osoby, które nabędą wymagane lata pracy, zyskają prawo do minimalnej emerytury. - Absolutnie nie będziemy wprowadzać takich rozwiązań, które miałyby powodować, że będą to emerytury niższe niż minimalna emerytura w Polsce – zaznaczyła.