Problem z inflacją będzie większy. „Wszyscy o tym mówią, łącznie z analitykami NBP”

- Jeśli chodzi o inflację, to pewne jest, że likwidacja tarczy antyinflacyjnej podniesie nam tempo wzrostu cen do ponad 20 procent i to zobaczymy już na początku przyszłego roku. Wszyscy o tym mówią, łącznie z analitykami NBP – powiedział Wirtualnej Polsce prof. Marek Belka, były premier i były szef NBP, obecnie europoseł.