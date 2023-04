Problem ze świadectwem energetycznym. Może „zakorkować” rynek

Świadectwo energetyczne nie jest potrzebne każdemu, a obowiązek jego wyrabiania i okazywania istnieje w polskim prawie od 2009 roku. Przepis szybko stał się jednak martwy, ale dzięki nowelizacji ustawy w celu dostosowania jej do regulacji europejskich zainteresowanie otrzymaniem dokumentu znacznie wzrosło. Zawarcie transakcji sprzedaży lub najmu bez jego okazania może zakończyć się karą w wysokości do 5000 zł. „Fakt” ustalił, że świadectwa energetyczne wystawia 21 000 osób, zaś liczba zawieranych w ostatnich latach aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości przekraczała 700 000. Biorąc pod uwagę, że nieruchomości na wynajem było 1,3 mln, czas oczekiwania na wystawienie dokumentu może wzrosnąć nawet do kilku miesięcy.

Miesiące czekania na świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne potrzebne jest właściwie tylko w dwóch przypadkach: zdobywania prawa do użytkowania nowego budynku lub sprzedaży albo wynajmu już istniejącego mieszkania lub domu – wytłumaczył w podcaście „Biznes. Między wierszami” Maciej Surówka, szef Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych. Osoby, które nieruchomość po prostu użytkują, dokumentu właściwie nie potrzebują – dodał ekspert.

Kłopot w tym, że osoby potrzebujące świadectw, a więc chcące sprzedać lub wynająć nieruchomość, mogą mieć problemy z jego zdobyciem. Zainteresowaniem wyrobieniem dokumentu jest tak duże, a liczba uprawnionych do ich wydawania specjalistów tak mała, że czas oczekiwania na świadectwo energetyczne coraz bardziej się wydłuża. O prawdziwej „lawinie zleceń” opowiedział o tym „Faktowi” Piotr Hawlicki z Termo Consulting.

- Mamy ich tak dużo, że czas na sporządzenie świadectwa wydłuża się coraz bardziej i niebawem, na ich wykonanie trzeba będzie czekać nawet kilka miesięcy – ostrzegł specjalista. Wytłumaczył przy tym, że problemem blokującym szybkie sporządzenie świadectwa jest brak dostępu do podstawowych danych niezbędnych do obliczeń. - Wspólnotom czy spółdzielniom wcale się nie spieszy z przekazywaniem tych dokumentów, choć mają taki obowiązek, a na przykład w przypadku starych budynków, często tych dokumentów brakuje, co znacznie wydłuża naszą pracę – wyjaśnił Hawlicki.

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera wyliczenia pokazujące zapotrzebowanie nieruchomości na energię do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody, oświetlenia i klimatyzacji. Dzięki dokumentowi w prosty sposób można będzie oszacować koszta eksploatacji danego mieszkania lub domu, a więc sprawdzić, jakie rachunki będzie płaciło się na przykład za ogrzewanie.

Jak podało Ministerstwo Rozwoju, nowelizacja wprowadza rozwiązania wychodzące naprzeciw problemowi nieprzekazywania świadectw charakterystyki energetycznej w związku ze sprzedażą lub wynajmem budynków lub ich części. Od 28 kwietnia br. za niewywiązanie się z tego obowiązku będzie grozić kara grzywny. Fakt przekazania przez sprzedającego dokumentu będzie musiał być odnotowany w akcie notarialnym. Ponadto nabywca lub najemca nieruchomości nie będzie mógł się zrzec prawa do otrzymania świadectwa energetycznego – a to było najczęściej stosowanym „fortelem” omijającym obowiązek jego przekazywania.

- Kraje europejskie zostały zobowiązane, żeby od 1 stycznia 2009 roku wprowadzić certyfikację energetyczną. Polska wprowadziła to w ostatnim możliwym dniu. Idea była taka, żeby każdy budynek, który jest wynajmowany lub sprzedawany, posiadał taki certyfikat energetyczny. W Polsce przez wiele lat, po pierwszej fali 2-3 lat, gdy było duże zainteresowanie certyfikatami, zaczęto wykorzystywać różnego rodzaju luki w prawie. Notariusze nie wymagali świadectw energetycznych, czasami kupujący odstępował od chęci otrzymania takiego świadectwa, budując domy też często omijano te przepisy. I my w zasadzie przez lata zapomnieli w ogóle o potrzebie posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej, a to jest obowiązek unijny. I nagle, po doprecyzowaniu pewnych przepisów w październiku, okazało się, że wszyscy chcą świadectwa energetyczne, bez względu na to, czy ich faktycznie potrzebują – wyjaśnił Maciej Surówka.

