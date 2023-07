Problemy z kredytem 2 procent? „Banki mówią, że się nie wyrabiają”

Kredyt 2 procent spotkał się z ogromnym zainteresowaniem – z relacji banków wynika, że doszło do prawdziwego szturmu kredytobiorców. Podpisano już pierwsze umowy – banki starają się działać jak najszybciej, ale „nie wyrabiają się” z powodu dużej liczby wniosków. Chęć akcesu do programu Pierwsze Mieszkanie zgłosiło 12 banków. Wiceminister rozwoju podał, że formalności umożliwiające udzielanie kredytów z dopłatami od państwa dopełniło już 7 z nich. RRSO „Bezpiecznego kredytu 2 procent” wynosi tak naprawdę 5-6 procent.

Kredyt 2 procent w 7 bankach

Kto ma taką możliwość, powinien poważnie rozważyć wzięcie kredytu 2 procent – radzili eksperci po zapoznaniu się z warunkami programu. - Wydaje się, że argumentów za tym, żeby się spieszyć jest więcej, ale to nie znaczy, że musimy takie decyzje podejmować z dnia na dzień. Zakładam, że kilka miesięcy wystarczy nam na zrobienie rozeznania, co dzieje się na rynku, a zwłaszcza – i tu sam jestem ciekaw – jak zareagują deweloperzy na pojawienie się nowego popytu. Liczę na to, że będziemy mieli do czynienia z eksplozją podaży. Ważne jest spokojne rozeznanie, mierzenia zamiarów na siłę, trzeba je dopasować do naszych możliwości, nie należy zadłużać się „pod korek”, trzeba mieć bufor bezpieczeństwa – poradził osobom przymierzającym się do zaciągnięcia Bezpiecznego kredytu 2 procent Marek Wielgo, ekspert rynekpierwotny.pl, w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

Piotr Uściński odpowiadając w Sejmie na pytania posłów PiS o realizację programu Bezpieczny kredyt 2 procent stwierdził, że banki, które już podpisały umowę z BGK i mogą oferować ten kredyt, to Alior Bank, Pekao SA, PKO BP, SGB-Bank, Velobank, BPS, a 6 lipca umowę podpisał Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie.

- Kolejne banki procedują. Do tych banków, które już podpisały umowy, już są składane wnioski. Banki mówią, że nie wyrabiają się z obsługą wniosków. W pierwszych dwóch dniach zarejestrowanych w systemie przez bankowców było ponad 1000 wniosków - przekazał wiceminister.

Przypomniał, że nie trzeba spieszyć się ze złożeniem wniosku o kredyt 2 procent, bo w tym roku nie przewidziano żadnych limitów środków. Dodał, że - według szacunków założonych w ustawie - średniorocznie będzie składane 30-40 tys. wniosków.

- Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że każdy, kto chce wziąć kredyt, może złożyć wniosek w kilku bankach, bo te oferty będą się różniły. Banki będą ze sobą konkurowały. 2 procent to podstawowy wskaźnik, do którego się odnosimy, natomiast jeszcze banki dodatkowymi opłatami, usługami ze sobą konkurują - powiedział wiceszef MRiT.

Kredyt 2 procent i konta mieszkaniowe mogą być oferowane przez banki, które podpiszą w tej sprawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ich lista jest aktualizowana na bieżąco na stronie BGK w zakładce Pierwsze Mieszkanie.

RadioZET.pl/PAP