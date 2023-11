Problemy z kwotą wolną od podatku. Mentzen: wolę mówić niewiarygodną prawdę

Podatki zabierają Polakom nawet 60 procent zarobionych pieniędzy – wynika z raportu opracowanego przez WEI. Obietnicę podniesienia kwoty wolnej od PIT do 60 000 zł Konfederacja przyjęła więc z zadowoleniem, podkreślając nawet, że była to jej obietnica, która została przechwycona przez polityczną konkurencję. Posłowie formacji złożyli w Sejmie projekt ustawy podnoszący kwotę wolną – okazało się jednak, że z rażącym błędem. - Co to za geniusz Konfederacji stworzył projekt ustawy o kwocie wolnej, który okazał się wielką wpadką? – zapytał Sławomira Mentzena Bogdan Rymanowski w audycji „Gość Radia ZET”.

Wpadka Konfederacji z kwotą wolną. Mentzen tłumaczył się w Radiu ZET

- Aż tak krytycznie bym tego nie ocenił. Jeśli ktoś zawodowo nie zajmuje się podatkami, to ma prawo do zrobienia takiego błędu. Bardzo ważne, że go skorygowaliśmy – stwierdził Mentzen w odpowiedzi. Rymanowski tak łatwo nie odpuścił i dalej drążył temat.

Szef Konfederacji zastrzegł, że nie zajmuje się legislacją w partii. - Podejrzewam, że Donald Tusk również nie tworzy samodzielnie ustaw – zaznaczył Mentzen. Prowadzący audycję „Gość Radia ZET” przypomniał, że Sławomir Mentzen prowadzi kancelarię świadczącą usługi podatkowe, a więc na podatkach powinien się znać.

- Wiem, że mówienie, że nie miałem tego w rękach brzmi niewiarygodnie, ale wolę mówić niewiarygodną prawdę niż wciskać ludziom wiarygodne kłamstwa. Powinienem się bardziej tą ustawą zainteresować. To był błąd – przyznaje polityk.

Jak to było z projektem? - Sytuacja była taka, że kolegom strasznie się spieszyło, żeby projekt jak najszybciej złożyć. Został złożony z błędem. Potem ekspresowo poprawiony. Istotne jest to, jak będzie głosowany w Sejmie. Mówimy „sprawdzam”. Mamy nadzieję, że Tusk wywiąże się z obietnic – wyjaśnił Sławomir Mentzen

Polityk został także zapytany o stosunek do zniesienia zakaz handlu w niedziele. - Jestem najbliżej stanowiska, że nie a powinienem decydować. Moje osobiste zdanie jest takie, że taka decyzja powinna być podejmowana na poziomie gminy, jeśli mieszkańcy chcą handlować, to OK – odparł szef Konfederacji.

Źródło: Radio ZET