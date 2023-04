PIT za 2022 rok można rozliczyć do 2 maja br. Jednym z najszybszych sposobów jest skorzystanie z usługi Twój e-PIT, która aktualnie – jak podał resort – nie działa poprawnie.

Twój e-PIT nie działa. MF informuje o utrudnieniach

„Występują utrudnienia w e-Urzędzie Skarbowym. Część użytkowników może mieć kłopot z przesłaniem dokumentów. Nasz zespół IT pracuje nad tym, aby wszystko jak najszybciej wróciło do normy” – podało w czwartek Ministerstwo Finansów na swoim profilu na Twitterze. Resort przeprosił za niedogodności.

Udostępniany przez MF e-Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie online wielu spraw związanych z podatkami. Można w nim znaleźć m.in. usługę Twój e-PIT, wykaz mandatów karnych, numer mikrorachunku podatkowego czy też usługę e-mikrofirma, która służy m.in. do generowania i wysyłania JPK.

Termin na złożenie PIT co do zasady mija 30 kwietnia. W tym roku jednak dzień ten wypada w niedzielę, a kolejny dzień pracy to wtorek 2 maja. Warto jednak rozliczyć się szybciej i wcześniej odnotować ewentualny zwrot podatku na swoim koncie.

AKTUALIZACJA: Resort finansów poinformował o usunięciu usterki technicznej:

RadioZET.pl/PAP