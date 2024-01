Profil zaufany zostanie wyłączony. Zostało mało czasu

Profil zaufany to przygotowany przez państwo podpis elektroniczny, którego mogą używać polscy obywatele. Można się nim posługiwać bezpłatnie w kontaktach z administracją publiczną oraz na przykład w sektorze bankowym. Brak dostępu do usługi wiąże się z brakiem możliwości korzystania z podpisu zaufanego, co może oznaczać konieczność osobistego stawiania się w placówkach i składania na dokumentach tradycyjnych, ręcznych podpisów.

Profil zaufany niedostępny. Jak załatwiać sprawy?

„Z powodu prac serwisowych profil zaufany będzie niedostępny od piątku 19 stycznia (od godz. 20) do soboty 20 stycznia (do godz. 16). W tym czasie niedostępna będzie też usługa składania podpisu zaufanego” - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji.

Dzięki profilowi zaufanemu można potwierdzić swoją tożsamość w internecie oraz podpisać dokument podpisem elektronicznym, jeśli jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Profil zaufany można założyć i potwierdzić online, przy pomocy zewnętrznego dostawcy tożsamości, np. banku.

By to zrobić należy wypełnić formularz o założenie PZ w systemie bankowości elektronicznej banku z którego usług korzysta obywatel. Operację należy potwierdzić bankowym kodem autoryzacyjnym. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie założenia konta.

Można także potwierdzić swoją tożsamość w punktach potwierdzających, np. urzędach i niektórych bankach. Wniosek o założenie PZ automatycznie jest wysyłany przez internet, kiedy rejestrowane jest konto. Natomiast dane trzeba potwierdzić osobiście w wybranym punkcie potwierdzającym (również za granicą).

"Pracownik punktu potwierdzającego poprosi o okazanie dokumentu tożsamości. Następnie wydrukuje złożony wniosek i poprosi o jego podpisanie" - wyjaśnił resort cyfryzacji.

Źródło: Radio ZET/Ministerstwo Cyfryzacji/PAP