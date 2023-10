Program gospodarczy PiS. Co z nowymi obietnicami wyborczymi? [EMERYTURY, PODATKI, PIENIĄDZE]

Program gospodarczy PiS na wybory 2023

Programy gospodarcze partii politycznych zwykle pełne są obietnic na kolejne lata. Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości pod tym względem się wyróżnia: pierwsze 143 strony poświęcone zostały wartościom prezentowanym przez partię i „osiągnięciom”. Opisana na kolejnych stronach wizja rozwoju Polski w zakresie np. systemu podatkowego, opiera się na kontynuacji dotychczasowego programu. Podobnie jest w przypadku transferów socjalnych.

Program dla rodzin. Czy PiS zaoferuje coś nowego?

Prawo i Sprawiedliwość w zakresie programów socjalnych w dużej mierze koncentruje się na już istniejących transferach. Kluczową wydaje się jedyna dotąd waloryzacja świadczenia 500 plus, które od 1 stycznia wyniesie 800 zł. Partia rządząca zadeklarowała także, że będzie rozwijać program Maluch Plus i konsekwentnie zwiększać liczbę miejsc w żłobkach.

Nowością jest grant na pracę zdalną dla rodzica powracającego na rynek pracy (do wysokości 3-krotności minimalnego wynagrodzenia) oraz grant na pracę zdalną dla opiekuna osoby niepełnosprawnej (do wysokości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia). Pieniądze trafiać będą do pracodawcy za zatrudnienie bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno niepełnoletnie dziecko.

Program PiS. Rewolucja w systemie emerytalnym

Emerytury stażowe od lat są przedmiotem obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Andrzej Duda złożył taką obietnicę już w 2015 roku, jednak faktyczne obniżenie wieku emerytalnego może dokonać się dopiero w 2024 roku.

„Naszym celem będzie wprowadzenie do końca kadencji tzw. emerytur stażowych" – czytamy w programie.

Jeśli obietnica emerytur stażowych doczeka się realizacji, kobiety będą mogły przejść na emeryturę po 38 latach pracy, a mężczyźni po 43. „Każda osoba będzie miała wolność wyboru, czy chce skorzystać z emerytury stażowej, czy poczekać na osiągnięcie wieku emerytalnego” – czytamy. Przypomnijmy, że wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

Nowe mieszkania po fiasku Mieszkania Plus

Wprowadzony przez PiS program Mieszkanie Plus nie cieszył się największym powodzeniem. Lukę tę rząd chciał załatać, zapewniając wybranym obywatelom tani kredyt i konto mieszkaniowe, o czym czytamy w programie wyborczym. Sporą część dokumentu stanowi bowiem opis już zrealizowanych postulatów.

PiS zadeklarował, że program Pierwsze Mieszkanie, zakładający konta mieszkaniowe i kredyt 2 proc., będzie kontynuowany. „Będzie on funkcjonował do czasu, gdy zmniejszą się koszty kredytów udzielanych przez banki w ramach zwykłej oferty” – czytamy w programie. „Oferta” nie jest zatem bezterminowa.

Partia obecnie rządząca ma także w planach kontynuację budowy mieszkań socjalnych i komunalnych. Mają być także ułatwienia dla tych, którzy marzą o własnej budowie. „Dom bez formalności” już funkcjonuje, ale rząd chce go rozwinąć. W programie czytamy także o walce z „patodeweloperką” i obietnicy rewitalizacji bloków z wielkiej płyty.

System podatkowy według PiS. Rewolucja już za nami

Autorzy programu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości o systemie podatkowym napisali wyłącznie w dziale „osiągnięcia”, co może sugerować, że partia rządząca w razie utrzymania się u władzy nie będzie wprowadzała dalszych zmian. Przypomnimy, że w 2022 roku kwota wolna od podatku skoczyła do 30 tys. zł, a drugi próg podatkowy do 120 tys. zł. Składka zdrowotna w większości przypadków stała się za to nieodliczana od podatku. PiS chwali się ponadto w programie walką z mafiami vatowskimi i uszczelnieniem systemu podatkowego. Na próżno szukać jednak w programie nowych deklaracji dotyczących systemu podatkowego.