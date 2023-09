Program „Przyjazne Osiedle”. Na co są obiecywane pieniądze?

Kredyt 2 procent kierowany jest do Polaków, którzy nie mają jeszcze mieszkania. „Przyjazne osiedle” to propozycja dla 8 mln osób mieszkających w starych, budowanych za komuny blokach. Donald Tusk proponował przeznaczenie 10 mld zł na remonty i termomodernizacje istniejących mieszkań i domów. Podobny pomysł przedstawiło PiS: partia rządząca chce odmienić oblicze postpeerelowskich osiedli, przeznaczając na to na początek 5 mld zł. Na co mają być przeznaczone te pieniądze?

„Przyjazne Osiedle”. Na co pójdą pieniądze?

- Od samego początku było wiadomo, że to nie będzie 2 procent, tylko w nazwie jest 2 procent, a w praktyce, gdy doda się do tego marżę banku, prowizję plus ewentualnie inne koszty, to summa summarum będzie to właśnie 4-5 procent RRSO. Samo oprocentowanie nominalne będzie na poziomie około 3 procent – tak wyjaśnił w podcaście „Biznes. Między wierszami” rozbieżności między nazwą programu a pierwszymi ofertami banków Marek Wielgo, ekspert rynekpierwotny.pl i gethome.pl.

W przypadku programu „Przyjazne Osiedle” pomoc ma dotyczyć inwestycji w modernizacje bloków z wielkiej płyty oraz infrastruktury na osiedlach. Premier wymienił siedem głównych punktów: dobudowa wind w blokach, budowa miejsc postojowych dla samochodów oraz garaży, termomodernizacja budynków, remont instalacji elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, fotowoltaika na dachach bloków, poprawa akustyki mieszkań oraz architektura zieleni.

Zgodnie z zapowiedzią, program miałby trwać 10 lat, a jego koszt w pierwszym roku funkcjonowania wynieść co najmniej 5 mld zł. Jak podkreślił premier, w mieszkaniach z wielkiej płyty, które nie zawsze odpowiadają obecnym standardom życia, mieszka w Polsce ponad 8 mln osób.

- Te problemy czasami, jak powiedziała mi dziś jedna z pań, można określić, jak mieszkanie w Polsce B. No nie, to nie może być Polska A, Polska B, Polska C. W naszym programie rządu PiS przede wszystkim chcemy zapewnić godny standard, godną jakoś życia wszystkim mieszkańcom Polski. I dlatego przygotowujemy już teraz i jeżeli wyborcy tak zadecydują 15 października, że będziemy mogli realizować kolejny program, to będziemy realizować wielki program dla osiedli z płyt betonowych – zapowiedział premier.

Szef stwierdził, że na wielu mniejszych osiedlach, w niższych blokach, do trzeciego, czwartego, a nawet piątego piętra nie ma wind, dodając, że jest to bardzo uciążliwe m.in. dla starszych osób, matek z małymi dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami. - Dlatego chcemy, aby pierwszym punktem w ramach tego programu podnoszenia jakości życia mieszkańców (bloków) z wielkiej płyty było dobudowywanie wind. Dzisiejsza technologie pozwalają już na to, żeby dobudowywać windy zewnętrzne – stwierdził szef rządu.

Kolejnym punktem ma być stworzenie garaży i miejsc parkingowych dla samochodów, ponieważ na osiedlach jest gigantyczny problem z zaparkowaniem auta. - Dlatego punktem numer dwa naszego programu będzie budowa miejsc garażowych, tam gdzie współfinansowanie pozwoli na to, budowa podziemnych garaży, ale także budowa w taki sposób, aby nie zabierać zieleni i nie zmniejszać terenów zielonych – tłumaczył premier.

Środki w programie dla osiedli przeznaczone zostaną również na fotowoltaikę, remonty akustyczne i architekturę zieleni - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki Szef rządu podkreślił, że na dachach blokowisk są tysiące hektarów wystawionych na słońce powierzchni niezagospodarowanych pod kątem energetyki. - Fotowoltaika pozwoli oszczędzać również energię cieplną i energię elektryczną - dodał.