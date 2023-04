Programy socjalne przerosły rząd? „Problemem będzie deficyt”

500 plus kosztuje nas rocznie 40 mld zł. Sztandarowe świadczenie wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość w połączeniu z innymi transferami socjalnymi kosztuje budżet 70-80 mld zł – oszacował Paweł Borys. Rozmówca Radia ZET mówił także o tym, że „rząd praktycznie do zera obniżył VAT na paliwo, żywność i energię”, co generuje ubytki w budżecie.

Paweł Borys zapewnia: unikniemy recesji

„Gość Radia ZET” przyznał, że przez ostatnie cztery lata polska gospodarka borykała się z problemami. Jak dodał, mimo kryzysu bezrobocie utrzymuje się na niskim poziomie, wzrost inflacji hamuje, a naszej gospodarce nie grozi recesja. Mimo zapewnień prezesa PFR widać jednak spowolnienie w gospodarce, choćby na przykładzie danych GUS dot. „historycznie niskiej sprzedaży”. Polacy ograniczyli konsumpcję, gdyż z uwagi na spadek siły nabywczej wynagrodzeń, przeciętny Polak może kupić mniej towarów i usług.

- Jeżeli popatrzymy na to, o ile wzrosły płace w Polsce, po odjęciu wzrostu cen, to i tak w skali ostatnich 7 lat jesteśmy liderami w Europie. Realne dochody w Polsce na tle innych krajów aż tak bardzo nie spadły – stwierdził Paweł Borys.

Czy wspólna waluta mogłaby pomóc Polsce? - Nie powinniśmy wstępować do strefy euro, dopóki poziom wynagrodzeń nie dorówna krajom ze strefy euro. To perspektywa 10-15 lat. Dziś z własną walutą jesteśmy bardziej odporni na szoki gospodarcze – zapewnił Paweł Borys.

RadioZET.pl