Projekt ws. przedłużenia wakacji kredytowych wycofany. Jest oświadczenie marszałka Sejmu

Wakacje kredytowe miały obowiązywać także w 2024 roku, jednak na nowych zasadach. Jednym z projektów, którym miała zająć się sejmowa komisja finansów publicznych, była nowela Trzeciej Drogi, którą nieoczekiwanie wycofano z porządku posiedzenia. Zdaniem wnioskodawców, sprawami „o takiej wadze” powinien zajmować się rząd.

Wakacje kredytowe. Projekt został wycofany z Sejmu

Na wtorkowej konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia podkreślił, że nowa koalicja chce, aby kwestia przedłużenia wakacji kredytowych była procedowana jako projekt nowego rządu, a nie projekt poselski.

- Podjęliśmy taką decyzję, że tego typu rzeczy, o tej wadze, będzie procedował przyszły rząd w ramach projektów rządowych (...). Rząd będzie za tydzień, on będzie brał odpowiedzialność za tego rodzaju decyzje - powiedział marszałek Sejmu.

Komisja finansów publicznych ma jednak zająć się projektem rządowym. Czym różnią się te dwie wizje przedłużenia wakacji kredytowych?

Rządowy projekt noweli ustawy o wakacjach kredytowych, zakłada wprowadzenie ograniczenia katalogu osób uprawnionych do skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu. Uprawnienie to miałoby przysługiwać co do zasady kredytobiorcom, jeśli kwota kapitału udzielonego im kredytu była nie wyższa niż 400 000 zł. W przypadku wyższej kwoty kapitału, ale nie większej niż 800 000 zł, zawieszenie spłaty kredytu byłoby możliwe jeżeli stosunek wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu do średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy przekracza 50 proc.

Trzecia Droga zaproponowała nieco inne warunki. „Zgodnie z projektem ze zwolnienia będzie mógł skorzystać kredytobiorca, w przypadku którego stosunek wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej, kredytu, o którym mowa w ust. 1 do średniego miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gospodarstwa domowego kredytobiorcy w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, przekracza 40 proc.” - napisano w uzasadnieniu projektu.

Źródło: Radio ZET/PAP