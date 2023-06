Promocja Orlenu. Ceny paliw na wakacje znacznie niższe

Ceny paliw znów wezmą lekki wakacyjny urlop od drożyzny. Orlen zapowiedział, że powtórzy akcję promocyjną z ubiegłego roku, umożliwiając kilkukrotne zatankowanie z rabatami sięgającymi 30-45 groszy na litrze. - Decyzja jest już podjęta. Takie decyzje podejmuje się dużo wcześniej, analizuje się sytuację, sytuację konkurencji, ceny hurtowe. Polacy, klienci będą zadowoleni – zapowiedział Gość Radia ZET Daniel Obajtek, pytany o wakacyjną obniżkę cen paliw. Prezes Orlenu zaznaczył, że „będą to spore obniżki”. - Tak samo w tamtym roku ta promocja cieszyła się niesamowitym zainteresowaniem. Wydaliśmy aż 16 mln kuponów rabatowych – skomentował w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. 23 czerwca promocja na paliwa ruszyła już na innej sieci stacji.

Promocja Orlenu na paliwa. Zniżki do 45 groszy na litrze

Wysokość cen paliw budzi spore kontrowersje, w podcaście „Biznes. Między wierszami” spytaliśmy więc głównego ekonomistę Orlenu, Adama Czyżewskiego, czy prawdziwe są zarzuty kierowców, że koncern „doi Polaków”. Ekspert wytłumaczył, że PKN jest „biorcą cen”, które wyznaczane są na poziomie światowym, i co prawda notuje rekordowe zyski, ale nie z własnej inicjatywy. Orlen musi sprzedawać po cenach, które wyznaczane są przez giełdy światowe, żeby zapewnić bezpieczeństwo paliwowe kraju. Wyznaczenie zbyt niskiej ceny doprowadzić ma do wykupienia paliw przez podmioty zagraniczne: w takim przypadku zabraknie ich dla polskich kierowców.

Daniel Obajtek przekazał na konferencji prasowej, że tegoroczna promocja przewiduje możliwość zatankowania paliwa od 30 czerwca do 31 sierpnia br. czterokrotnie w ciągu miesiąca, to w sumie osiem tankowań do 50 litrów każde, w cenie niższej o 30 groszy od aktualnej ceny. Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny rabat wyniesie 45 groszy na litrze. Rabat obejmie uczestników programu lojalnościowego Vitay.

Szef Orlenu zapowiedział w Radiu ZET, że promocja na ceny paliw będzie obowiązywała przez okres wakacji. - Przedłużycie promocję na paliwa do 15 października i będzie to promocja wyborcza? – dopytywał się Rymanowski. - W żadnym wypadku. W tamtym roku nie było wyborów, a zastosowaliśmy promocję. To są mechanizmy, które stosuje się na całym świecie, by zyskać dodatkowy portfel klientów – odpowiedział prezes paliwowego giganta. Gość Radia ZET stwierdził, że nie wyobraża sobie, żeby taka promocja mogła trwać aż do wyborów. A czy obniżka cen paliw była ustalana z Jarosławem Kaczyńskim? - Rozmawiam niejednokrotnie z prezesem, ale nigdy o kwestii podniesienia czy obniżenia cen paliw – odparł prezes Orlenu.

Możliwość tańszego tankowania będzie oferowana uczestnikom programu lojalnościowego Vitay. Zniżka ma być naliczana przy kasie po zeskanowaniu karty lub aplikacji Vitay. Łącznie taniej zatankować będzie można 400 litrów paliwa: po 200 litrów w lipcu i sierpniu. Jednorazowo kupić będzie można maksymalnie 50 litrów paliwa, płacąc za nie mniej o 15 zł w przypadku zniżki 30 groszy na litrze lub 22,50 zł po dodatkowym wylegitymowaniu się kartą dużej rodziny.

Przy maksymalnym wykorzystaniu promocji oszczędzić można więc będzie 120 zł tankując 8 razy po 50 litrów z rabatem 30 groszy na litrze lub 180 zł w przypadku posiadania KDR.

RadioZET.pl/Orlen/PAP