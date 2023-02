Prosty trik na powiększenie emerytury. Nie trzeba pracować o lata dłużej

Emerytury w Polsce stają się coraz niższe: stopa zastąpienia, czyli stosunek wyliczonego przez ZUS świadczenia do ostatniej pensji spadła do okoli 50 procent, a w perspektywie kilku najbliższych dekad wskaźnik pogorszy się do 25-30 procent. Rząd zachęca więc do oszczędzania na emeryturę na własną rękę, czego przejawem jest autozapis do PPK. ZUS przekazał, że 7 lat dodatkowej pracy podwyższy wypłaty od Urzędu o 100 procent. Zyskać można także przechodząc na emeryturę w odpowiednim miesiącu w trakcie roku.

W ten miesiąc najbardziej opłaca się przejść na emeryturę

Pracownicze Plany Kapitałowe rzeczywiście mogą sporo dołożyć do emerytury. W skrajnych przypadkach może to być nawet podwojenie otrzymywanych przez seniora pieniędzy – wyliczył w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Tomasz Lasocki. Podzielił się także obawami, jakie ma w stosunku do Planów.

- Odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę o rok może zwiększyć przyszłe świadczenie nawet o 10–15 procent. Odczekanie 7 lat może je nawet podwoić – poinformowała Gertruda Uścińska, prezentując inny sposób na podwyższenie emerytury. Duży wpływ na wysokość świadczenia będzie miało także to, w którym miesiącu zdecydujemy się zakończyć aktywność zawodową.

Z powodu specyficznej sytuacji związanej z tablicami trwania życia w 2023 roku opłaci się przejść na emeryturę przed końcem marca. Wynika to ze sposobu wyliczenia świadczenia: zgromadzony kapitał dzielony jest przez spodziewaną pozostałą liczbę miesięcy życia. Ze względu na pandemię wartość ta została zaniżona, a wyliczane emerytury nawet o kilkaset złotych wyższe, niż może wynikać z uaktualnionych przez GUS danych, które zaczną obowiązywać od kwietnia.

Najlepszym miesiącem na przejście na emeryturę jest według specjalistów lipiec – z analiz wynika, że świadczenia ustalane w tym miesiącu są wyższe nawet o 400 zł. To efekt rocznej waloryzacji kapitału zgromadzonego z ZUS i zwiększenia kwoty, która dzielona będzie przez wartość z tabel trwania życia.

Z tych niuansów doskonale zdaje sobie sprawę ZUS. Gertruda Uścińska zachęciła, żeby przed przejściem na emeryturę skonsultować się z doradcą. Są oni dostępni w każdej placówce Zakładu.

