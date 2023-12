Prywatyzacja Orlenu? „Fantastyczna teoria spiskowa”

Orlen zostanie sprzedany? O takim scenariuszu, który zrealizować może rząd Donalda Tuska, mówił podczas konfederacji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Taka obawa to pokłosie ustawy wiatrakowej, w której napisano, że środki na finansowanie wsparcia dla odbiorów energii, mają pochodzić z funduszy zasilanych przez spółki energetyczne. Według portalu WysokieNapiecie.pl "cała operacja zostanie sfinansowana na koszt Orlenu". Mowa o 15 mld zł.

Prywatyzacja Orlenu? Pokłosie "afery wiatrakowej"

Szef rządu podczas piątkowej konferencji pytany był m.in. o to, czy dopuszcza, aby zamrożenie cen energii finansował Orlen. - Pytanie o niezwykle ważną sprawę, czyli jak finansować zamrożenie cen energii i energii cieplnej dla mieszkańców. Muszę powiedzieć, że o jednej ważnej sprawie - rząd przedstawił bardzo ważny konkretny projekt ustawy, który ma być częściowo finansowany z budżetu, częściowo przez spółki Skarbu Państwa. Tak to organizowaliśmy również wcześniej, wystarczy popatrzyć na charakterystykę tych regulacji, które wdrażaliśmy od dwóch lat – powiedział Mateusz Morawiecki.

- Uważam, że wszystkie spółki Skarbu Państwa powinny się częściowo dołożyć do tego (sfinansowania mrożenia cen energii - red). I tak realizowaliśmy przez poszczególne mechanizmy regulacyjne, regulacje cen energii, które wdrażaliśmy, powodowały, że spółki energetyczne i spółki paliwowe również dokładały się do tego. Nie bardzo rozumiem, czemu miałoby to iść w ciężar jednej spółki. To mnie prowadzi do takiego podejrzenia, że może ktoś przygotowuje się do tego, żeby sprzedać Orlen, żeby wyprzedać spółki Skarbu Państwa. Bo tak to trochę wygląda" - powiedział premier.

Dodał, że opozycja szykuje tym samym grunt pod „wyprzedaż polskich sreber rodowych". Politycy PiS i Konfederacji argumentują, że obarczony kosztami wsparcia Polaków Orlen, miałby mniejszą wartość, co – ich zdaniem – przyśpieszyłoby sprzedaż koncernu.

W odpowiedzi na zarzuty stawiane przez szefa rządu PiS i innych przedstawicieli tego ugrupowania wiceszef Polski 2050 Michał Kobosko w Programie Trzecim Polskiego Radia mówił, że nie ma mowy o sprzedaży Orlenu, ale istnieje konieczność, by odpartyjnić tę spółkę. Kobosko mówił także o „fantastycznej teorii spiskowej”.

- Realia są takie, że nie ma dzisiaj mowy o prywatyzacji Orlenu, tej jego części, która jest jeszcze własnością Skarbu Państwa. Przypomnę, że to spółka giełdowa, która ma różnych właścicieli; dominujący udział, mimo że mniejszościowy, ma Skarb Państwa - mówił polityk.

Dzisiaj w warunkach kryzysu, w jakim jesteśmy, kryzysu na rynku energetycznego, rozchwiania, nie ma mowy o tym, żeby firmę tak strategiczną jak Orlen prywatyzować, taki temat nie pojawi się - Michał Kobosko

Zdaniem polityka Orlen już od dawna nie zajmuje się wyłącznie działaniami, do których realizacji został powołany. - Jeżeli widzimy sytuację, w której jedna firma ma ponad 70 proc. udziału w rynku hurtowym paliw w Polsce, to jest faktyczny monopolista, który ma rentę z tego tytułu, dodatkowe zyski. Orlen robił bardzo dziwne rzeczy - tak mówili bardzo poważni eksperci - jeżeli chodzi o ruchy cenami na stacjach benzynowych. W zależności od tego, jaka była potrzeba polityczna, to te ceny albo malały, albo rosły. Orlen łupił Polaków na miliardy złotych - powiedział Kobosko.

- Orlen jest takim wiodącym przykładem, ponieważ stał się najbardziej upolitycznioną firmą. Nie ma żadnego powodu, żeby firma, która działa na rynku ropy, prądu i gazu na przykład przejmowała lokalne dzienniki, lokalne wydawnictwa prasowe w Polsce. Takich rzeczy w przyszłości nie będzie" – dodał.

Źródło: Radio ZET/PAP