Przeciętna emerytura w górę. Tyle średnio pobiera senior

Emerytura za sprawą galopującej inflacji wzrosła w marcu o prawie 15 proc. Za sprawą tak hojnej waloryzacji wzrosło także przeciętne świadczenie pobierane przez seniora. Jeszcze rok temu wynosiło ono 2,9 tys. zł brutto. Obecnie przeciętna wypłata dla seniora jest o ponad 500 zł wyższa.

Przeciętna emerytura 2023. Ile ZUS wypłaca seniorom?

Przeciętna emerytura wypłacona w marcu br. wyniosła 3 482,63 zł. W marcu 2022 roku było to 2 903,85 zł. Oznacza to wzrost o 578,78 zł rok do roku - wynika z udostępnionych PAP danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

To efekt tegorocznej waloryzacji, która wyniosła 14,8 proc. Nie jest to jednak dobry gest ze strony rządu, lecz ustawowy obowiązek, w świetle którego przy waloryzacji uwzględnia się m.in. poziom inflacji.

Przypomnijmy, że minimalna emerytura wynosi 1 588,44 zł. Spośród 7,8 mln seniorów najwięcej z nich pobiera świadczenie od 2 do 2,6 tys. zł. Emerytury kobiet są statystycznie niższe z uwagi na krótszą pracę, niższy wiek emerytalny, niższe zarobki i czas poświęcony na opiekę nad dziećmi. Z raportu ZUS wynika, że 42,5 proc. kobiet pobiera świadczenia w wysokości do 2,4 tys. zł.

RadioZET.pl/PAP