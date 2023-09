Przedsiębiorca rozwija swój biznes z Żabką, czyli jak otworzyć sklep pod szyldem sieci

Jaki jest najpopularniejszy sklep osiedlowy w Polsce? Mała podpowiedź: zrobisz tam najpilniejsze zakupy, ale też zamówisz dobrą kawę, zjesz coś ciepłego, odbierzesz paczkę, zapłacisz rachunki.... Oczywiście chodzi o Żabkę, sklep typu convenience. W wolnym tłumaczeniu “convenience store” to “wygodny sklep”. Dlatego Żabka zazwyczaj położona jest w dzielnicach mieszkaniowych albo w innych dogodnych dla klientów lokalizacjach, a w jej ofercie znajdują się najpotrzebniejsze produkty codziennego użytku.

Pierwsze Żabki pojawiły się w Polsce w 1998 roku w Poznaniu i Swarzędzu. Zaczęło się od siedmiu eksperymentalnych sklepów. W tym roku firma obchodzi swoje 25. urodziny, a powodów do świętowania jest trochę więcej. Konkretniej: jest ich ponad 8400. Co kryje się za tą całkiem pokaźną liczbą? Franczyzobiorcy, czyli ludzie, którzy we współpracy z Żabką prowadzą sklepy w całej Polsce.

Jak zacząć biznes franczyzowy z Żabką?

Zacznijmy od kwestii, która najbardziej interesuje potencjalnych franczyzobiorców. Chcę otworzyć sklep, ale jaki jest próg wejścia? I czy będzie mnie na to stać? Jak podkreśla Adam Manikowski, Żabka to franczyza nie tylko najbardziej innowacyjna, ale też jedna z najbardziej dostępnych na rynku. Do otwarcia własnego sklepu potrzeba bowiem około pięciu tysięcy złotych wkładu własnego. Kwota ta przeznaczona jest na zakup kasy fiskalnej oraz opłacenie koncesji. Natomiast całą resztę narzędzi potrzebnych do prowadzenia biznesu zapewnia Żabka. Pierwszym krokiem do rozpoczęcia działalności pod zielonym szyldem jest przejście procesu rekrutacji, a następnie odbycie szkolenia w sklepie trenerskim. Trwa ono 15 dni i kończy się egzaminem.

Co ważne kandydat na franczyzobiorcę otrzymuje umowę franczyzową na dwa tygodnie przed jej podpisaniem. Dzięki temu może na spokojnie zapoznać się z jej zapisami oraz wszystkimi zobowiązaniami, które wiążą się z prowadzeniem sklepu. Kolejną ważną kwestią jest okres wypowiedzenia umowy. Jeśli franczyzobiorca prowadzi biznes z Żabką mniej niż rok, to okres wypowiedzenia wynosi miesiąc. W przypadku co najmniej rocznej współpracy z siecią ten okres wzrasta do trzech miesięcy.

No dobrze, ale kto w takim razie finansuje całe przedsięwzięcie? Wkład własny jest niewielki, a przecież otwarcie sklepu generuje spore koszty. Jak wyjaśnia Adama Manikowski, za cały remont, przystosowanie lokalu do prowadzenia działalności, a także sprzęt, meble, towar i wyposażenie odpowiada Żabka. Warto także dodać, że franczyzobiorca nie jest zobowiązany do płacenia żadnych kwot z góry. Co więcej przedsiębiorca rozlicza się z Żabką dopiero po sprzedaży dostarczonego towaru.

Dobra lokalizacja, czyli jaka?

Wiemy już, że Żabka to convenience store, a to oznacza, że jej lokalizacja nie może być przypadkowa i to sieć decyduje o jej wyborze. Jak wyjaśnia Adam Manikowski, Żabka rozwinęła nowoczesny system sztucznej inteligencji, który pozwala na dogłębną analizę danej lokalizacji. System ten jest w stanie z dokładnością do 99% ocenić, jaka będzie rentowność danej franczyzy i jakie przychody konkretny sklep będzie generował. Jeśli potencjalny franczyzobiorca chciałby otworzyć sklep np. w Gdańsku, to sieć sprawdza, dostępne powierzchnie i proponuje konkretną lokację do wyboru.

Warto dodać, że sklepy franczyzowe Żabka prowadzone są nie tylko w dużych miastach, ale i niewielkich miejscowościach. Sieć zapewnia prowadzącym placówki wsparcie w postaci auta na start albo pakietu relokacyjnego, czyli comiesięcznego wsparcia finansowego dla franczyzobiorców, którzy zdecydowali się na przeprowadzkę w celu uruchomienia sklepu w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców.

25 lat biznesowej ewolucji

Każdy biznes musi się zmieniać, aby utrzymać się na rynku i osiągać sukcesy. W ciągu 25 lat Żabka również zmieniała swój model biznesowy. Sieć to przede wszystkim firma franczyzocentryczna. Jak mówi Adam Manikowski, Żabka ma dwa serca. Jedno bije dla klientów, drugie dla franczyzobiorców. Dlatego firma ogromną wagę przywiązuje do tego, w jaki sposób może wspierać współpracujących z nią przedsiębiorców. Żabka oferuje szeroki wachlarz rozwiązań, ułatwiających ich codzienne obowiązki. Wiele z nich opiera się na nowoczesnych technologiach, które pomagają prowadzącym placówki zarządzać biznesem i delegować zadania personelowi zatrudnionemu w sklepie.

Franczyzobiorcy mogą skorzystać ze specjalnej aplikacji Cyberstore. Umożliwia ona wykonywanie na smartfonie niemal wszystkich czynności potrzebnych do prowadzenia Żabki, jak na przykład złożenie zamówień na towar, generowanie raportów sprzedażowych czy sprawdzenie terminów dostaw. Ponadto do dyspozycji przedsiębiorców jest Asystent Żabka, który minuta po minucie pomaga w wykonywaniu zadań w danym sklepie. Jest on ważnym elementem narzędzia OptiPlan stanowiącego pakiet rozwiązań pozwalających na jak najlepszą organizację i optymalizację czynności wykonywanych przez franczyzobiorców i ich zespoły.

Jak podkreśla Adam Manikowski, model biznesowy Żabki ewoluuje w kierunku maksymalnego wsparcia franczyzobiorców. Dlatego tak ważną kwestią jest bezpieczeństwo. Żabka jest pierwszą firmą franczyzową, która wprowadziła tzw. zbiorowe ubezpieczenie „Polisa na biznes”. W praktyce oznacza to, że franczyzobiorca jest ubezpieczony od potencjalnego zadłużenia. Czyli, jeśli okazałoby się, że z jakiegoś powodu nie jest w stanie efektywnie prowadzić biznesu, to ubezpieczenie kompensuje znaczącą część ewentualnego zadłużenia w momencie zakończenia działalności gospodarczej.

Mocne fundamenty, mocny biznes

Doświadczenie dwudziestu pięciu lat na rynku pokazało, jak ważny dla Żabki jest franczyzobiorca. Dzisiaj działanie biznesowe firmy opiera się na trzech bardzo ważnych filarach. Pierwszy z nich to wspomniane już wcześniej bezpieczeństwo. Jak wyjaśnia Adam Manikowski, franczyzobiorcy zapewniana jest kwota, która pozwala, a także gwarantuje, prowadzenie biznesu na odpowiednim poziomie. Jeśli więc pojawią się problemy, takie jak np. spadek obrotów spowodowany remontem drogi, to franczyzobiorca ma pewność, że z tego powodu nie straci płynności finansowej.

Drugim filarem, równie ważnym do prowadzenia biznesu, jest motywacja. Żabka motywuje franczyzobiorców do podnoszenia obrotów swojego sklepu i wysokiej jakości obsługi klientów. Natomiast trzeci filar to partnerstwo. Żabka docenia franczyzobiorców, którzy od wielu lat współpracują z siecią, wypłacając im po 3. roku współpracy dwa razy w roku specjalny bonus.

Ile wynosi więc średni przychód? Nie jest to żadna tajemnica. W okresie styczeń-maj 2023 r. ponad 77% franczyzobiorców osiągnęło w skali Polski średni miesięczny przychód na poziomie 24 tys. zł, zaś w Warszawie ponad 76% franczyzobiorców między styczniem a kwietniem br. na poziomie 28 tys. zł.

Dlaczego więc zdarza się, że przedsiębiorcy rezygnują z prowadzenia Żabki? Jak wyjaśnia Adam Manikowski, powodów jest wiele, a często są po prostu osobiste. Jednak niezależnie od nich, firma stara się wspierać franczyzobiorców w prowadzeniu dobrze prosperującego biznesu.

Warto podkreślić, że Żabka współpracuje stale z Radą Franczyzobiorców, demokratycznie wybranym ciałem, które funkcjonuje niczym pomost między siecią a franczyzobiorcami. Jak zaznacza Adam Manikowski, dzięki słuchaniu ich potrzeb firma jest w stanie stwierdzić, czego aktualnie potrzebują oraz czy dane rozwiązania istniejące w sieci spełniają swoje założenia.

Innowacje to przyszłość

Przez 25 lat Żabka osiągnęła status jednej z najbardziej innowacyjnych sieci handlowych nie tylko w Europie, ale i na świecie. Jak to się stało? Wszystko dzięki elastycznemu podejściu i ogromnym inwestycjom w rozwój technologii. Dzisiaj Żabka oferuje swoim franczyzobiorcom najnowocześniejsze narzędzia do prowadzenia biznesu. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji wiadomo, jak maksymalizować sprzedaż i minimalizować straty.

Zielona energia, odejście od paliw kopalnych, zdrowy styl życia to obecnie priorytety dla każdego odpowiedzialnego biznesu. Szereg działań w trosce o planetę podejmuje także Żabka. Sieć inwestuje w rozwiązania obniżające emisję CO2 i wdraża gospodarkę obiegu zamkniętego. Na przykład w ramach pilotażowego projektu mieszkańcy Bydgoszczy mogą we wszystkich sklepach Żabka, zlokalizowanych na terenie miasta, oddawać jednorazowe opakowania po napojach.Zebrany surowiec służy do stworzenia nowych opakowań, dzięki czemu mniej śmieci trafia na wysypiska.Projektprzynosi korzyści nie tylko planecie, zyskują także klienci – za każdą oddaną plastikową butelkę lub puszkę otrzymają bonusowe punkty w programie lojalnościowym.Żabka wprowadziła także etykiety Nutri-Score, które pomagają klientom w dokonywaniu właściwych wyborów żywieniowych.

Sieć wraz ze swoimi franczyzobiorcami przez ostatnie 25 lat osiągnęła na rynku ogromny sukces i - jak jednak zapewnia Adam Manikowski - nie ma zamiaru spoczywać na laurach. Celem jest rozwój i jeszcze lepsza współpraca z franczyzobiorcami. Inwestycje w nowe technologie, nieustanny dialog z przedsiębiorcami, dbanie o środowisko, a przede wszystkim otwieranie nowych Żabek jak najbliżej klientów - to kierunki rozwoju najpopularniejszej sieci sklepów modern convenience w Polsce.