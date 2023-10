Przejęcie władzy przez opozycję? Złoty błyskawicznie zareagował na wyniki wyborów

Choć to Prawo i Sprawiedliwość otrzymało większość głosów w wyborach parlamentarnych, to dotąd rządząca partia – jak wskazują wyniki sondażowe – nie uzyska większości w Sejmie. To oznacza, że z dużą dozą prawdopodobieństwa władzę przejmie opozycja. Rynek błyskawicznie zareagował na wieść na takim scenariuszu.