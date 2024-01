Przekręty na 800 plus. Ważny komunikat rządu

800 plus, czyli zwiększone o 300 złotych wypłaty w ramach programu Rodzina 500 plus, obowiązują od początku 2024 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych niezmiennie zajmuje się transferem pieniędzy i nieustannie przypomina, że aby dostać pieniądze na konto - w przypadku obecnych beneficjentów – nie trzeba składać wniosków.

Przekręty na 800 plus. Dwa sposoby na wyłudzenie pieniędzy

To właśnie rzekomych wniosków o 800 plus dotyczy pierwszy opisywany przez resort rodzaj oszustwa. „Ruszył program Rodzina 800+. Świadczenie zostało przekazane dla niemal 7 milionów dzieci. Pojawiają się jednak sygnały o wykorzystaniu wypłaty tego świadczenia do nieuczciwych praktyk” – czytamy w komunikacie resortu.

MRPiPS podało, że „osoby nieuczciwe wykorzystują wypłatę z programu Rodzina 800 plus do wyłudzania pieniędzy”. „Czasami dzwonią lub piszą wiadomości z ofertą fikcyjnej pomocy w wypełnieniu wniosku w sprawie świadczenia wychowawczego” – czytamy.

Zarówno resort rodziny, jak i ZUS przypominają, że wypłata świadczenia następuje z automatu. Nie są potrzebne ku temu wniosków, a zatem „oferta” pomocy przy wypełnianiu rzekomych dokumentów powinna wzbudzić naszą czujność.

Resort apeluje o zachowanie ostrożności i rozwagi. Kwota świadczenia wychowawczego jest zwiększana automatycznie – nie trzeba wypełniać żadnego nowego wniosku. Wypłaty z programu Rodzina 800 plus są realizowane w tych samych terminach, co dotychczas, ale w nowej wysokości. Rodzice informowani są o tym fakcie elektronicznie. - MRPiPS

Jedynie w przypadku noworodków, które przyjdą na świat w 2024 roku, rodzice będą mieli trzy miesiące na złożenie wniosku od dnia narodzin dziecka. Pieniądze zaś dostaną z wyrównaniem.

Sprawa rzekomych wyrównań także stała się przedmiotem oszustw. „Nieprawdziwe są również informacje o rzekomym wyrównaniu świadczenia do kwoty 800 zł za rok ubiegły. Takie wyrównanie nie jest przyznawane” – czytamy w komunikacie resortu.

MRPiPS przypomniało, że aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego, należy złożyć wniosek do ZUS wyłącznie przez internet. Można wykorzystać ku temu aplikację mobilną ZUS, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną.

Źródło: Radio ZET/gov.pl