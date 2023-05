„Przełamanie bariery” na stacjach paliw. Tyle zapłacimy za Pb95 i diesla

Ceny paliw spadły widocznie, chociaż do poziomu sprzed wojny wciąż jeszcze daleko. „W tym tygodniu ponownie największa przecena dotyczy oleju napędowego, który potaniał o 15 groszy i jego litr kosztuje przeciętnie 6,21 zł. Zauważalnie tańsza - o 10 groszy - jest także benzyna 95-oktanowa, oferowana w sprzedaży detalicznej po 6,54 zł/l” - podał serwis e-petrol.pl. W najbliższym czasie ma być nawet lepiej: na pylonach wybranych stacji może pojawić się paliwo w cenie poniżej 6 zł.

Ceny paliw spadną poniżej 6 zł? „Prognozowane przełamanie”

Wysokość cen paliw budzi spore kontrowersje, w podcaście „Biznes. Między wierszami” spytaliśmy więc głównego ekonomistę Orlenu, Adama Czyżewskiego, czy prawdziwe są zarzuty kierowców, że koncern „doi Polaków”. Ekspert wytłumaczył, że PKN jest „biorcą cen”, które wyznaczane są na poziomie światowym, i co prawda notuje rekordowe zyski, ale nie z własnej inicjatywy. Orlen musi sprzedawać po cenach, które wyznaczane są przez giełdy światowe, żeby zapewnić bezpieczeństwo paliwowe kraju. Wyznaczenie zbyt niskiej ceny doprowadzić ma do wykupienia paliw przez podmioty zagraniczne: w takim przypadku zabraknie ich dla polskich kierowców.

Oglądaj

Według spółki Reflex spadające od 3 tygodni ceny paliw na razie się nie zatrzymają – sprzyjać ma temu umocnienie się złotego. Osłabienie naszej waluty było jednym z powodów wyraźnego wzrostu cen w ostatnim roku.

- Mocniejszy złoty wobec dolara i spadki cen potęgowały skalę obniżek na rynku krajowym - wyjaśniła w wypowiedzi dla Radia Szczecin Urszula Cieślak. Najwięcej korzyści odczuli z tego powodu kupujący olej napędowy, który przez długie miesiąca był znacznie droższy od benzyny. Obecnie jego ceny są znacznie niższe, a przełamanie psychologicznej bariery 6 zł za litr ma być tylko kwestią czasu. Na razie jednak tyle zapłacimy za diesla tylko na wybranych stacjach.

- Od początku lutego na stacjach jest tańszy o prawie 1,5 zł na litrze – przypomniała Cieślak. Analityczka podkreśliła, że spadek cen był znacznie większy w przypadku oleju napędowego niż benzyny.

- Na pewno te najniższe ceny to domena szczególnych typów stacji, np. marketowych, czy też szczególnie walczących o klienta. Decyzja o poziomie cen zależy od typu stacji nawet w ramach jednego brandu - czy to jest stacja franczyzowa, czy to jest stacja własna – stwierdził analityk portalu e-petrol.pl Jakub Bogucki.

RadioZET.pl/Radio Szczecin/PAP