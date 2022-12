Przelewy przed Nowym Rokiem. KIR przypomina o ważnych zmianach

Przelew przed końcem 2022 roku warto zrealizować najpóźniej w piątek przed godziną 13:30 – przypomniała KIR. 30 grudnia w systemie rozliczeniowym Elixir, obsługującym przelewy międzybankowe w złotych, zrealizowane zostaną jedynie dwie sesje rozliczeniowe – o 9:30 i 13:30.

Przed sylwestrową zabawą lepiej zrealizować ważne przelewy

W przeciwnym razie pieniądze trafią na konta odbiorcy dopiero 2 stycznia. „Dlatego terminowe płatności warto zaplanować i zlecić wcześniej lub skorzystać z przelewów natychmiastowych w systemie Express Elixir, który jest dostępny dla klientów banków także w dni świąteczne” – przypomniała KIR.

Izba wyjaśniła, że podstawowy system do rozliczeń między bankowych – Elixir – zwykle obsługuje przelewy podczas trzech sesji od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30, 13:30 i 16:00. Są jednak wyjątki, w tym 24 grudnia i 30 grudnia, kiedy to odbywają się jedynie dwie sesje rozliczeniowe: o 9:30 i 13:30. Trzeba zatem pamiętać, że przelewy, które zlecimy tego dnia po godzinie 13:30, trafią na konta odbiorców w poniedziałek, 2 stycznia.

Spóźnialscy, którzy nie zdążą z przelewem przed 13:30, będą mogli skorzystać z systemu płatności natychmiastowych Express Elixir, który działa w trybie ciągłym - 24/7/365, czyli również w weekendy i święta.

Przelewy w euro realizowane będą bez zmian. System Euro Elixir, w którym rozliczane są krajowe i transgraniczne przelewy w euro, 30 grudnia będzie funkcjonował zgodnie ze zwykłym harmonogramem. Podobnie jak w każdym dniu roboczym, KIR przeprowadzi tego dnia 6 sesji rozliczeniowych.

RadioZET.pl/KIR