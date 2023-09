Przełom inflacyjny. GUS podał długo wyczekiwane dane

Inflacja w sierpniu utrzymywała się jeszcze na dwucyfrowym poziomie: 10,1 proc. We wrześniu nastąpił oczekiwany przez ekonomistów przełom. Mamy jednocyfrową inflację – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Inflacja we wrześniu. Nowe dane GUS

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 8,2 proc. (wskaźnik cen 108,2), a w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,4 proc. (wskaźnik cen 99,6) - podał GUS.

- We wrześniu inflacja runęła z 10,1 do 8,2 proc. r/r. Do wartości jednocyfrowych hamuje również dynamika wskaźnika bazowego, która z 10 proc. r/r w sierpniu obniżyła się o przeszło 1 pkt proc. Ceny konsumenckie w Polsce nie wzrosły piąty miesiąc z rzędu. W mijającym miesiącu obniżyły się aż o 0,4 proc. m/m, czyli najbardziej od 2016 roku – dodał Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

Zdaniem eksperta dane inflacyjne będą argumentem dla Rady Polityki Pieniężnej do dalszej obniżki stóp procentowych.

Żywność potaniała o 0,4 proc. miesiąc do miesiąca, paliwa w porównaniu w sierpniem potaniały 3,1 proc.

Ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor w rozmowie z PAP potwierdził, że niższa inflacja to zasługa spadających cen paliw i niektórych kategorii żywności.

- We wrześniu kontynuowany był dalszy spadek cen żywności, poza tym istotnie spadły ceny paliw. Duży wpływ na inflację we wrześniu miały zmiany regulacyjne, czyli wprowadzenie darmowych leków dla dzieci i seniorów oraz podwyższenie limitów, uprawniających do korzystania z zamrożonych cen energii elektrycznej – stwierdził Kamil Pastor. Bank PKO BP prognozuje, że do końca roku inflacja będzie nadal spadać i na koniec 2023 r. będzie to ok. 7 proc.

Nieco bardziej optymistyczną prognozą podzielili się analitycy banku Pekao. - Sądzimy, że rok 2023 zakończymy z inflacją poniżej 7 proc. – skomentował Kamil Łuczkowski.