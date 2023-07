Przełom w polityce pieniężnej. „Po wakacjach ważna decyzja dla kredytobiorców”

Stopy procentowe po lipcowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej pozostały niezmienione. Stopa referencyjna wciąż wynosi 6,75 proc. Mimo spadku inflacji - zdaniem ekspertów - na niższe stopy procentowe poczekamy co najmniej do września br.

Obniżka stóp procentowych. Niespodzianka po wakacjach

Stopy procentowe od września 2022 roku nie zmieniają się. Wówczas po raz ostatni przed kilkumiesięczną przerwą w zacieśnianiu polityki pieniężnej stopa referencyjna wzrosła z poziomu 6,5 proc. do 6,75 proc. Zdaniem ekonomistów pytanych przez PAP prezes NBP już oficjalnie zakończył ten cykl.

- Na lipcowym posiedzeniu RPP oficjalnie zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych, a prezes NBP Adam Glapiński uszczegółowił wcześniejsze zapowiedzi, mówiąc, że spodziewa się pierwszej obniżki stóp procentowych po wakacjach – zauważył w rozmowie z PAP analityk PKO BP Kamil Pastor.

Jak powiedział na konferencji po lipcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej prezes NBP Adam Glapiński, obniżka stóp procentowych w skali "typu 0,25 pkt proc.” jest możliwa we wrześniu, jeśli "będzie inflacja jednocyfrowa, jeśli projekcja na najbliższe kwartały i lata będzie z 90 proc. pewnością nam mówić, że inflacja dalej będzie spadać".

Inflacja według danych Głównego Urzędu Statystycznego spadła do poziomu 11,5 proc., co daje kredytobiorcom nadzieję na obniżkę stóp. Gdyby inflacja spadła do jednocyfrowego poziomu, obniżka stóp byłaby w większym stopniu odczuwalna przez klientów banku – dodał ekonomista. - W takim scenariuszu rosłoby prawdopodobieństwo, że przed końcem roku stopy zostałyby obniżone nie raz, a dwukrotnie, do 6,25 proc. – zauważył Kamil Pastor.

Ekonomista Pekao Piotr Bartkiewicz jest zgodny w ocenie, że RPP nie będzie czekać na listopadową projekcję inflacji i już po wakacjach obniży stopy procentowe. - Konferencja NBP była jednoznaczna, stopy procentowe zostaną obniżone we wrześniu - powiedział Bartkiewicz.

- Naszym zdaniem RPP obniży stopy procentowe o 25 pb., ale nie od razu po wakacjach. Bardziej prawdopodobne jest w naszej ocenie październikowe posiedzenie – dodał Marcin Zdrolik z mBanku.

RadioZET.pl/PAP