Przełom w polityce? Rząd ma dobre wieści dla kredytobiorców

Stopy procentowe od miesięcy stoją w miejscu. - Spodziewam się, że w najbliższej perspektywie czeka nas cykl obniżek stóp procentowych - powiedział wiceminister finansów Artur Soboń w Programie Trzecim Polskiego Radia. Zastrzegł, że nie wie, czy RPP podejmie taką decyzję na trwającym posiedzeniu.

Stopy procentowe. Kiedy decyzja RPP?

Wiceszef resortu finansów w Programie Trzecim Polskiego Radia został w środę zapytany o rozpoczęte dzień wcześniej dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i perspektywy obniżenia stóp procentowych.

- Niezależna rada i niezależny bank centralny podejmą finalnie decyzję, czy to jest właściwy moment. Nie wiem, czy to będzie dzisiaj, ale spodziewam się, że w najbliższej perspektywie czeka nas cykl obniżek stóp procentowych - stwierdził Artur Soboń.

Przypomnijmy, że RPP utrzymała w lipcu stopę referencyjną na poziomie 6,75 proc., stopę lombardową - 7,25 proc., stopę depozytową - 6,25 proc., stopę redyskontową weksli - 6,8 proc., a stopę dyskontową weksli - 6,85 proc.

Wrześniową decyzję RPP uzależniała wcześniej od tempa spadku inflacji, a ta zmierza do jednocyfrowego poziomu. Z opublikowanego przez GUS szybkiego szacunku inflacji w sierpniu wynika, że inflacja liczona rok do roku spadła do 10,1 proc. z 10,8 proc. w czerwcu, zaś w stosunku do lipca się nie zmieniła.