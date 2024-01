Przerwa na papierosa w pracy. Czy przysługuje? Uwaga na kary

Świadomość na temat szkodliwości papierosów jest coraz większa: pali coraz mniej osób. Oficjalne zakazy sprawiły, że palacze mają teraz mniej miejsc, w których mogą swobodnie zapalić. Papierosy od zawsze budziły kontrowersje w miejscach pracy. Palacze, ze względu na swój nałóg, mają bowiem dużo więcej przerw niż inni pracownicy. Czy kwestia ta jest regulowana przez prawo?

Przerwa na papierosa w kodeksie pracy

W prawie pracy nie ma żadnej wzmianki o dodatkowej przerwie wynikającej z palenia papierosów. To, w jaki sposób pracownik spędza czas wolny, jest tylko i wyłącznie jego sprawą. Pracownikowi przysługują przerwy w wymiarze:

15 minut - przy 6-godzinnym dniu pracy,

5 minut, co godzinę - jeśli praca wykonywana jest przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.

Każdy pracodawca może dodatkowo wprowadzić jedną godzinną przerwę danego dnia, (trzeba ją jednak odpracować i pozostać w pracy dłużej). Zazwyczaj przerwa wykorzystywana jest po prostu na zjedzenie posiłku. W tym czasie można również iść na papierosa: to wybór pracownika. Należy jednak pamiętać o jednym: pracodawca jest zobowiązany do płacenia pracownikowi wyłącznie za przepracowany czas pracy. Oznacza to, że pracownik nie tylko nie ma przerwy na palenie, ale wręcz pracodawca może “wykorzystać” to, że zamiast wykonywać swoje obowiązki, pracownik spędza czas na papierosie.

Jak to sprawdzić? Dokładny czas pracy jest widoczny m.in. w firmach, gdzie stosuje się elektroniczną ewidencję czasu pracy (karty magnetyczne). Za każdym razem, gdy pracownik wychodzi, jest to odnotowywane.

Palenie w miejscu pracy: uwaga na kary

Jeżeli pracownik często robi przerwy na papierosa, pracodawca może wymagać od niego, by odpracował ten czas. Należy też uważać na to, gdzie się pali. Obecnie w żadnym zakładzie pracy nie musi być palarni. Dodatkowo, w wewnętrznym regulaminie można ująć zapis: zakaz palenia papierosów na całym terenie zakładu pracy, w związku z tym istnieje zakaz udzielania przerwy na papierosa. Przepisy BHP mówią natomiast, że tablice o zakazie palenia obowiązują w danym miejscu: jeżeli pracownik złamie zasady, może zostać ukarany grzywną.