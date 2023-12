Przerwy w przelewach na święta. Trzeba się pospieszyć

Elixir to elektroniczny system rozliczeń bankowych, którego twórcą jest Krajowa Izba Rozrachunkowa. Za pomocą Elixiru realizowana jest większość transakcji zlecanych przez klientów polskich banków. Dokładne godziny, w których dany przelew dotrze na konto odbiorcy zależą od tego, w jakim banku ma on konto. Opóźnienia, do których czasem dochodzi w transferach nie są przypadkowe: jeżeli zależy nam na konkretnej godzinie, musimy wiedzieć, o której są sesje przychodzące i wychodzące w danym banku. Takie informacje są dostępne m.in. na oficjalnej stronie banku.

Rozliczenie i rozrachunek zleconych w systemie Elixir transakcji odbywa się podczas trzech sesji rozliczeniowych, od poniedziałku do piątku, o godzinie 9.30, 13.30 i 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Przerwy w przelewach w święta: kiedy? Dokładny harmonogram

Podczas tegorocznych świąt, przerwa w przelewach będzie trwała dość długo. Jak podaje KIR, przelewy, które zostaną zlecone w piątek 22 grudnia, dotrą do odbiorców dopiero w środę 27 grudnia. Kolejna przerwa czeka nas przed sylwestrem: przelewy zlecone 29 grudnia trafią na konta odbiorców we wtorek, 2 stycznia. W piątek odbęda się jedynie dwie sesje rozliczeniowe (o godzinie 9:30 i 13:30).

Co z przelewami zagranicznymi? System Euroelixir, w którym rozliczane są krajowe i transgraniczne przelewy w euro, 22 i 29 grudnia będzie funkcjonował zgodnie ze zwykłym harmonogramem. Tak jak w każdym dniu roboczym, KIR przeprowadzi w tych dniach sześć sesji rozliczeniowych. Przerwy nastąpią 25, 26 grudnia oraz 1 i 2 stycznia 2024 roku.