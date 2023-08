Przesunięte daty wypłaty 14. emerytury. Pieniądze opóźnione, minister podała terminy

14. emerytura wyniesie w 2023 roku 2200 zł netto. Ile dokładnie wyniesie wypłata od ZUS w zależności od wysokości otrzymywanego świadczenia pokazuje tabela. „Czternastka” trafi do seniorów we wrześniu, wynika z zapowiedzi minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg. Rok temu pierwsi beneficjenci pieniędzmi cieszyli się już 25 sierpnia – w 2023 rok środki otrzymają miesiąc później.

14. emerytura 2023. Dokładne daty wszystkich wypłat

14. emerytura w roku wyborczym będzie zdecydowanie wyższa od przewidywanego przez przepisy minimum. Według ustawy o kolejnym dodatkowym świadczeniu dla emerytów i rencistów „czternastka” ma być wypłacana w kwocie minimalnej emerytury. W 2023 roku, po waloryzacji przeprowadzonej w marcu, to kwota 1588,44 zł brutto. Według zapowiedzi prezesa PiS seniorzy mają otrzymać 2200 zł netto – ale tylko w przypadku, gdy otrzymywane przez ZUS świadczenie wynosi maksymalnie 2900 zł brutto.

- Planujemy wypłatę czternastej emerytury we wrześniu; niebawem ukaże się stosowne rozporządzenie Rady Ministrów w tym temacie - poinformowała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg

Emerytury i renty co do zasady wypłacane są przez ZUS w 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. Świadczenie nie może być jednak przekazane w dzień wolny od pracy – jeśli podstawowy termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto, pieniądze mają trafić do seniorów wcześniej.

Z takimi przypadkami będziemy mieć do czynienia we wrześniu 2023 roku. Pierwsze „czternastki” trafią do emerytów i rencistów 1 września, w piątek. Kolejna tura wypłat odbędzie się 5 i 6 września, czyli we wtorek i w środę.

Emeryci otrzymujący świadczenia 10. dnia miesiąca 14. emeryturę dostaną 8 września, w piątek. Pierwotny termin przypada bowiem w niedzielę. Kolejne pieniądze dotrą do seniorów 15 września, w piątek oraz 20 września, w środę.

Ostatnie „czternastki” trafią do beneficjentów 25 września. W tym przypadku przesunięcia daty wypłaty co prawda nie ma, ale rok wcześniej pieniądze były wypłacane 25 sierpnia. Część seniorów będzie więc musiała poczekać na środki cały miesiąc dłużej, niż gdyby zasady dotyczące przekazywania 14. emerytury pozostały niezmienione.